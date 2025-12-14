Femeia a avut noroc că a rămas în viață după ultima bătaie. S-a cerut arestarea agresorului abia după un an

Să nu vă mai mirați că într-un an s-au înregistrat peste 50 de cazuri în care niște femei au fost omorâte de soți, concubini sau foști parteneri. Mereu descoperim cum instituțiile care trebuie să aplice legea o fac defectuos. Azi, Ministerul Public (Parchetul General) a comunicat informații despre un caz în care agresiuniile au avut loc repetat, chiar și când exista ordin de protecție, iar abia după un an s-a cerut arestarea bărbatului.

Propunerea de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție a fost făcută de procurorii de la Parchetul General, astăzi, 14 decembrie.

Fapta de agresiune s-a petrecut în 2024, apoi și în ianuarie 2025, deși la data respectivă exista ordin de protecție pentru femeia victimă. Fostul concubin o bătuse și înainte, femeia reclamase și obținuse protecția. În ianuarie 2025, a fost din nou contactată și amenințată. Nu s-a luat nicio măsură împotriva lui.

În iulie, Judecătoria Câmpulung, județul Argeș, a prelungit ordinul de protecție al femeii cu încă 6 luni. Măsură care nu a contat.

În luna august, fostul concubin a bătut femeia în plină stradă, cu martori de față. Era tot sub mandatul ordinului de protecție. Agresorul nu a pățit nimic, a fost lăsat în libertate.

După un an de la obținerea primului ordin de protecție, a intervenit Parchetul General. Putem spune că este un noroc că femeia nu a fost omorâtă de agresor în această lungă perioadă de timp de când se temea pentru viața sa. Așteptăm să ne explice Parchetul General de ce Poliția Câmpulung și procurorii din Argeș nu l-au arestat până acum pe bătăuș, în pofida legii. Ceva este în neregulă, fiindcă în majoritatea cazurilor, dacă se încălca ordinul de protecție, agresorul era arestat de instanță.

Comunicatul Parchetului General

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală a formulat în cursul zilei de astăzi, 14 decembrie 2025, propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile față de un inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție prin nerespectarea a două interdicții, respectiv:

obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă;

interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în zilele de 5 și 18 ianuarie 2025, inculpatul a contactat telefonic persoana vătămată (fosta sa concubină), care obținuse un ordin de protecție împotriva acestuia, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Câmpulung.

Totodată, inculpatul a încălcat obligația de a păstra o distanță minimă de 100 metri față de victimă, stabilită pentru o perioadă de 6 luni prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Câmpulung la 4 iulie 2025. Astfel, în data de 9 august 2025, în jurul orei 21.00, inculpatul a urmărit, bruscat și lovit persoana vătămată în timp ce aceasta se afla și participa la un eveniment organizat în cadrul unui local din municipiul Câmpulung, județul Argeș.

Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

Recomandarea uzuală a Poliției Române

Poliția a transmis public o recomandare fermă victimelor violenței domestice: pe lângă solicitarea unui ordin de protecție, acestea pot opta și pentru măsura de monitorizare electronică prin Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică (S.I.M.E.). Această soluție permite supravegherea agresorului cu ajutorul unei brățări electronice, iar victima primește un dispozitiv de avertizare, care crește considerabil gradul de siguranță.

Din păcate, lucrurile nu sunt tocmai simple. Femeile continua să se teamă de agresor și sunt cazuri în care fie nu depun plângere și nu cer ordin de protecție, fie refuză să accepte dispozitivul de avertizare crezând că sunt și ele moitorizate. Fie nu sunt apărate, ca în cazul de la Câmpulung.