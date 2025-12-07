Social

Alertă în Maramureș: bărbat prins după ce a sfidat ordinul de protecție

Alertă în Maramureș: bărbat prins după ce a sfidat ordinul de protecțieSursă foto: Pixabay.com
Un bărbat de 48 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Maramureș, după ce a încălcat un ordin de protecție și s-a apropiat de o femeie de 74 de ani și de locuința acesteia, deși măsura impusese o distanță minimă. Incidentul a atras atenția autorităților după ce bărbatul a distrus și dispozitivul de monitorizare electronică care îi fusese montat anterior.

Un bărbat din Maramureș, reținut

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, cazul a fost sesizat pe 5 decembrie 2025, când victima a apelat la 112, semnalând că agresorul, aflat sub influența alcoolului, a exercitat violență fizică asupra sa.

În urma sesizării, autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu, care îi interzicea bărbatului să se apropie de femeie sau de locuința acesteia și a impus montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Surse oficiale au precizat că în noaptea dintre 5 și 6 decembrie, agresorul și-a distrus dispozitivul, iar polițiștii au intervenit prompt pentru a monta un alt sistem de monitorizare. La scurt timp după acest incident, bărbatul a fost depistat în perimetrul imobilului victimei, ignorând complet restricțiile legale.

Este cercetat pentru mai multe infracțiuni

IPJ Maramureș a subliniat că bărbatul este cercetat pentru trei infracțiuni distincte: violență în familie, nerespectarea ordinului de protecție și distrugere. Polițiștii efectuează în continuare verificări pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a evalua gradul de risc pentru victimă.

Incidentul a atras atenția comunității locale, iar autoritățile au reamintit cetățenilor că orice încălcare a ordinelor de protecție constituie infracțiune și poate fi sancționată conform legii. În plus, polițiștii recomandă ca persoanele aflate în situații similare să anunțe imediat autoritățile și să colaboreze pentru protecția lor.

Autoritățile continuă verificările

Reprezentanții IPJ Maramureș au mai precizat că astfel de cazuri sunt monitorizate atent, iar instituția dispune de proceduri clare pentru a interveni rapid în situațiile de violență domestică, inclusiv prin folosirea sistemelor electronice de supraveghere.

De asemenea, polițiștii colaborează strâns cu birourile de asistență socială și alte instituții pentru a asigura suportul necesar victimelor.

