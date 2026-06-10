Procurorii DIICOT au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat în vârstă de 33 de ani, acuzat de comiterea unor infracțiuni informatice și de șantaj în formă continuată. Individul este suspectat că a accesat ilegal conturile de internet ale unui număr impresionant de femei, reușind să sustragă o cantitate uriașă de materiale foto și video cu caracter confidențial, conform clujust.ro.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul își construia întreaga strategie pornind de la platformele de anunțuri comerciale. Acesta naviga pe site-uri de vânzări online, unde căuta în mod deosebit postări ce vizau articole de îmbrăcăminte, rochii sau încălțăminte de damă. După ce identifica profilul unei potențiale victime, atacatorul demara o activitate de documentare amănunțită, încercând să adune cât mai multe detalii personale despre utilizatoare înainte de a iniția primul contact telefonic.

Pentru a câștiga încrederea femeilor și pentru a le induce o stare de panică, bărbatul se recomanda drept proprietarul unui atelier de reparații pentru telefoane mobile. Acesta le contacta individual și le prezenta o poveste bine ticluită, susținând că a descoperit datele lor personale pe componente hardware achiziționate recent.

Conform precizărilor oficiale oferite de reprezentanții structurii centrale, modul în care acționa inculpatul era extrem de persuasiv.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioadele cuprinse între 2020 – august 2023 și octombrie – noiembrie 2024, inculpatul a contactat telefonic (individual) 71 de victime, cărora le-a prezentat un scenariu, spunându-le că deține un service GSM, că a cumpărat mai multe componente pentru telefoane mobile, pe care le-a folosit să repare terminale mobile, iar pe unele plăci de bază și memorii ar fi găsit conturile online ale persoanelor pe care le contacta, respectiv fotografii și videoclipuri cu acestea în ipostaze intime, context în care se oferea să ajute aceste persoane să desincronizeze/să șteargă conturile din terminalul mobil”, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.

Panicate de perspectiva ca viața lor privată să fie expusă public pe rețelele de socializare sau pe site-urile de profil, multe dintre femeile contactate au cedat presiunilor. Acestea au oferit de bunăvoie datele de autentificare, crezând că astfel își vor securiza informațiile. Imediat ce intra în posesia parolelor, bărbatul schimba credențialele de acces, blocându-le definitiv victimelor posibilitatea de a-și recupera conturile.

Procurorii au descoperit că individul a strâns o arhivă digitală impresionantă pe care o păstra pe diverse medii fizice de stocare, folosind materialele pentru a exercita presiuni psihologice extreme asupra uneia dintre victime.

„Sub imperiul constrângerii persoanele vătămate au dat curs cererilor inculpatului, care după obținerea datelor conturilor online le-a accesat și a schimbat credențialele (username, parolă) preluând controlul asupra lor, corelativ cu restricționarea accesului victimelor la aceste conturi. Victimele au fost selectate de către inculpat de pe un site de vânzări, unde căuta anunțuri după diferite criterii (rochii, pantofi, obiecte vestimentare pentru femei etc), iar după ce identifica anunțul căuta să afle cât mai multe információ despre persoana care postase anunțul respectiv astfel încât, atunci când o contacta, să îi poată oferi cât mai multe detalii și astfel să îi inducă ideea că deține deja fotografii și înregistrări cu acea persoană.

Astfel, după acest scenariu, inculpatul a reușit să obțină sute de mii de fotografii și înregistrări video, date pe care le-a stocat pe diferite dispozitive (hard-disk-uri, memory stick-uri, carduri de memorie etc) cu scopul de a le foloi pentru a-și satisface anumite nevoi sexuale. În acest context, inculpatul, prin constrângere morală, sub pretextul că va vinde un presupus telefon mobil pe care sunt date intime, a determinat una dintre persoanele vătămate să execute acte sexuale, conform indicațiilor sale”, se menționează în comunicat.

Dosarul penal a fost înaintat instanței de judecată competente, urmând ca magistrații să stabilească măsurile legale ce se impun în acest caz grav de criminalitate informatică și șantaj.