Gradu Cârpaci, predat autorităților germane. Ce acuzații i se aduc

Gradu Cârpaci a fost predat luni autorităților germane, după ce a fost prins săptămâna trecută la Caransebeș, în baza unui mandat european de arestare pus în executare de DIICOT. Acesta este suspectat că, împreună cu o femeie, ar fi ținut un cetățean român în stare de sclavie și l-ar fi obligat, prin amenințări, să doneze un rinichi într-o clinică din Germania.

Bărbatul a fost surprins în terminalul Plecări al Aeroportului Otopeni, în jurul orei 16.40. Întrebat de jurnaliști de ce este căutat de autoritățile din Germania, acesta a susținut că acuzațiile ar avea la bază o plângere mincinoasă.

„O să iasă adevărul în Germania acum”. „O să vedeți cine este vinovat. Un alt clan care ne cere 300.000 de euro. Care a depus plângere mincinoasă pentru noi. O să iasă adevărul acum. Să vedeți cine este vinovat”, a transmis el jurnaliștilor.

Gradu Cârpaci a negat că ar fi fugit de justiția germană, după ce a fost întrebat de ce s-a întors în România. Întrebat dacă a fugit din Germania, acesta a declarat că „nu”.

„Sunt foarte bolnav și am avocat în Germania care știe tot”, a conchis el.

DIICOT a anunțat săptămâna trecută că a pus în aplicare două mandate europene de arestare emise pe numele unui bărbat și al unei femei, ambii cetățeni români. Cei doi sunt considerați membri importanți ai unei grupări infracționale din municipiul Timișoara. Potrivit surselor, este vorba despre clanul Cârpaci. Suspecții sunt acuzați că ar fi ținut un alt cetățean român în stare de sclavie.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi fost constrâns să muncească fără să primească bani. Acesta ar fi fost obligat și să semneze contracte de vânzare-cumpărare pentru mai multe autoturisme.

Ulterior, suspecții l-ar fi amenințat că îi vor ucide părinții aflați în România, pentru a-l determina să accepte donarea unui rinichi.

Procedura medicală ar fi avut loc într-o clinică aflată pe teritoriul Germaniei. Pentru a putea fi realizată donarea, persoana vătămată ar fi declarat în mod fals că este nepotul suspectului.

Autoritățile germane urmează să continue procedurile judiciare în cazul lui Gradu Cârpaci, după predarea acestuia.