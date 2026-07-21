Doi membri ai familiei de romi Cârpaci din Timișoara au fost ridicați marți dimineață de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și ai Biroului de Operațiuni Speciale din cadrul IPJ Timiș.

Operațiunea a avut loc la Caransebeș, în județul Caraș-Severin. Cei doi erau căutați atât în România, cât și în Germania, într-un dosar care vizează acuzații de sclavie și trafic de organe. Potrivit anchetatorilor, un bărbat ar fi fost capturat și constrâns să doneze un rinichi.

Gradu Cârpaci, cunoscut și sub porecla „Ministrul de Finanțe”, și soția sa fac parte dintr-unul dintre cele mai cunoscute clanuri din Timișoara, ai cărui membri dețin mai multe vile în zona centrală a orașului. Cei doi sunt acuzați de autoritățile germane de comiterea mai multor infracțiuni.

Anchetatorii susțin că, în perioada în care locuiau în München, Germania, Gradu Cârpaci și soția lui ar fi găzduit într-un apartament un bărbat adus din România.

Cei doi i-ar fi confiscat pașaportul și cartea de identitate și l-ar fi izolat de familia rămasă în țară. Ulterior, bărbatul ar fi fost pus să muncească pentru ei și constrâns să semneze mai multe contracte.

Potrivit acuzațiilor, victima ar fi fost amenințată că rudele sale din România vor fi ucise dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cârpaci, care suferea de o boală renală.

În schimbul donării, bărbatului i s-ar fi promis 15.000 de euro și un apartament în Timișoara. Intervenția chirurgicală a avut loc într-un spital din Freiburg, Germania.

După transplant, însă, bărbatul nu ar mai fi primit nimic din ceea ce i s-ar fi promis și ar fi rămas în continuare în stare de sclavie în cadrul familiei Cîrpaci.

În luna martie a acestui an, polițiștii germani, împreună cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat percheziții la vila familiei Cârpaci.

În urma acțiunii, anchetatorii au ridicat mai multe contracte de vânzare-cumpărare, documente de asigurare, acte medicale, calculatoare și telefoane.

Pe numele lui Gradu Cârpaci și al soției sale a fost emis un mandat european de arestare. Cei doi sunt acuzați de trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere, amenințare și înșelăciune.

Gradu Cârpaci și soția lui se află în prezent în custodia poliției. Cei doi urmează să fie prezentați la Curtea de Apel Timișoara pentru confirmarea mandatului european de arestare.