Barack Obama va lansa pe 24 septembrie, pe Audible, podcastul „A Great Book with Barack Obama” („O carte excelentă cu Barack Obama” n.r), o serie în șase episoade dedicată unor volume pe care fostul președinte american le consideră importante pentru propria formare și pentru felul în care înțelege societatea. Fiecare episod va avea în centru câte o carte, pe care fostul lider de la Casa Albă o va discuta alături de un invitat. Identitatea invitaților nu a fost anunțată până în prezent, potrivit The Guardian.

Lista selectată pentru podcast cuprinde șase titluri semnate de autori importanți ai literaturii americane și britanice. Este vorba despre „Song of Solomon”, de Toni Morrison, „Tinker Tailor Soldier Spy”, de John le Carré, „The Fire Next Time”, de James Baldwin, „All the Pretty Horses”, de Cormac McCarthy, „Gilead”, de Marilynne Robinson, și „All the King’s Men”, de Robert Penn Warren.

Fostul președinte american spune că aceste volume l-au însoțit în perioade diferite ale vieții și au avut un rol în formarea propriilor convingeri.

„Cărțile bune m-au ajutat întotdeauna să îmi dau seama cine sunt și ce cred”, a declarat Barack Obama, explicând că fiecare dintre cele șase volume are ceva de transmis despre experiența umană.

Producția este realizată de Audible, companie deținută de Amazon, împreună cu Higher Ground, compania de producție fondată de Barack și Michelle Obama.

Prin noul proiect, Barack Obama își propune să vorbească despre motivele pentru care aceste cărți au rămas relevante și despre felul în care literatura poate influența modul în care oamenii se înțeleg pe ei înșiși și îi înțeleg pe ceilalți.

Podcastul va aborda și rolul pe care cărțile îl au în societatea contemporană.

Proiectul depășește astfel formatul listelor de recomandări pe care fostul președinte le publică frecvent și îi permite să explice mai amplu motivele pentru care anumite volume au continuat să îl influențeze.

Interesul fostului președinte american pentru literatură este cunoscut, acesta publicând de mai mulți ani liste de lectură, în special vara și la finalul anului.

În selecția pentru vara lui 2026 s-au aflat, printre altele, „Kin”, de Tayari Jones, „Vigil”, de George Saunders, „The Things We Never Say”, de Elizabeth Strout, „Transcription”, de Ben Lerner, și „Cool Machine”, de Colson Whitehead.

Spre deosebire de aceste liste, în care apar frecvent și titluri editoriale recente, selecția pregătită pentru podcast este formată aproape în totalitate din cărți publicate în secolul XX.

Singura excepție este „Gilead”, romanul lui Marilynne Robinson, apărut în 2004.

Alegerea romanului „Gilead” are și o componentă personală.

Barack Obama și Marilynne Robinson au purtat în timp o corespondență, după ce fostul președinte a invitat-o pe scriitoare la o cină organizată la Casa Albă.

În 2012, când se afla la conducerea Statelor Unite, Obama i-a acordat scriitoarei National Humanities Medal, una dintre distincțiile americane importante pentru contribuții în domeniul culturii și al științelor umaniste.

Noul podcast îi oferă astfel lui Barack Obama posibilitatea de a explica pe larg de ce aceste șase cărți au rămas importante pentru el mult timp după ce le-a citit.