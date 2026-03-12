International

Soții Obama dau politica pe teatru. Vor fi producătorii unei piese de pe Broadway

Soții Obama dau politica pe teatru. Vor fi producătorii unei piese de pe BroadwayMichelle și Barack Obama/ Sursa foto Captură video
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, și soția sa, Michelle Obama, fac pentru prima dată pasul în lumea teatrului ca producători pe Broadway, prin intermediul casei lor de producție Higher Ground, cu relansarea spectacolului „Proof”, piesa câștigătoare a premiilor Tony și Pulitzer, scrisă de David Auburn, informează Variety.

Soții Obama își fac intrarea în lumea teatrului

Noua producție îl va aduce pe scena Broadway-ului pe actorul premiat Don Cheadle și pe Ayo Edebiri, amândoi debutanți în teatru. Regia va fi asigurată de Thomas Kail, câștigător al premiului Tony, iar producția va fi completată de Mike Bosner și de același Kail, care contribuie atât la regie, cât și la managementul artistic al proiectului.

Proof

Proof. Sursa foto Captură video

„A readuce această piesă emblematică pe Broadway, cu Ayo, Don, Tommy și Mike la cârmă, este un privilegiu extraordinar și nu am putea fi mai mândri să facem parte din această producție”, au declarat Barack și Michelle Obama într-un comunicat oficial.

„O piersă care explorează strălucirea”

Ei au subliniat că „Proof este exact genul de poveste pe care Higher Ground a fost construit să o susțină – o piesă care explorează strălucirea, îndoiala și moștenirea pe care o primim de la cei pe care îi iubim”.

broadway

Broadway. Sursa foto: Dreamstime

Piesa urmărește povestea lui Catherine, interpretată de Ayo Edebiri, fiica unui matematician celebru, Robert, jucat de Don Cheadle. Catherine este tulburată după descoperirea unui caiet care conține o demonstrație matematică revoluționară, lăsat de tatăl ei după moartea acestuia. În distribuție mai figurează și actorii Jin Ha și Samira Wiley, adăugând profunzime și complexitate producției.

Unde se va juca spectacolul

Spectacolul va fi prezentat la Teatrul Booth începând cu 31 martie, într-o serie limitată de 16 săptămâni, înainte de premiera oficială programată pe 16 aprilie. Relansarea „Proof” promite să aducă pe Broadway o combinație între talentul tinerilor actori și experiența veteranilor din teatru, sub coordonarea atentă a noii echipe de producție condusă de soții Obama.

