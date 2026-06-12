Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Liviu Odagiu, susține că sistemul judiciar s-a aflat în ultimul an în centrul unei campanii coordonate de decredibilizare și presiune publică, potrivit luju.ro.

În primul său interviu acordat după preluarea mandatului, Odagiu a afirmat că această acțiune a implicat politicieni, organizații neguvernamentale și chiar o parte a magistraților.

Declarațiile au fost făcute în contextul recentei hotărâri adoptate de Secția pentru judecători a CSM privind apărarea independenței justiției.

Potrivit președintelui Consiliului, documentul nu urmărește sancționarea unor persoane sau organizații, ci identificarea unor acțiuni care ar fi afectat independența puterii judecătorești.

Liviu Odagiu afirmă că presiunile asupra sistemului judiciar au devenit vizibile în vara anului trecut și au continuat într-un ritm constant.

„A început totul de acum un an, în luna iulie, și, iată, suntem aproape în luna iulie. Ne aducem aminte cum a început totul acum un an, așa-zisa campanie de reducere a cuantumului «nesimțit» al pensiilor de serviciu ale magistraților”, a declarat președintele CSM.

Acesta consideră că discursul public privind beneficiile magistraților a creat un climat favorabil criticilor la adresa sistemului de justiție.

„S-a pregătit un teren în toată această perioadă. Lucrurile au escaladat în luna decembrie, când pe acest teren fertil, deja pregătit în mentalul colectiv, a apărut materialul Recorder și a apărut comitetul înființat de primul-ministru”, a afirmat Odagiu.

Una dintre criticile formulate după adoptarea hotărârii Secției pentru judecători a fost aceea că documentul ar reprezenta o listă cu persoane și organizații care au criticat sistemul judiciar.

Liviu Odagiu respinge categoric această interpretare.

„Nu am făcut liste negre, dar în același timp nu ne-am ferit în niciun moment să arătăm care sunt persoanele și care sunt faptele. Nu le-am arătat doar la nivel declarativ, ci am făcut trimiteri către articolele sau postările din spațiul public. Nu e nimic întâmplător”, a explicat președintele CSM.

Potrivit acestuia, analiza realizată de Secția pentru judecători s-a bazat exclusiv pe fapte și declarații publice.

„Această hotărâre nu vizează vreo tabără, nu vizează o anumită formațiune politică; ea vizează fapte și persoane”, a subliniat Odagiu.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii susține că mai multe inițiative legislative promovate în Parlament urmăresc modificarea echilibrului instituțional dintre puterea judecătorească și factorul politic.

„Au fost ținte multiple în cadrul acestei campanii de decredibilizare: înlăturarea conducerii legitime a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Consiliului Superior al Magistraturii”, a declarat acesta.

Odagiu a făcut referire și la proiecte care ar introduce o componentă politică în procedura de numire a președintelui Înaltei Curți.

„Procedura de desemnare a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție este scoasă din competența exclusivă a Secției pentru judecători a CSM și capătă o componentă politică prin propunerea de numire de către ministrul Justiției”, a afirmat președintele Consiliului.

El a criticat și propunerile privind Inspecția Judiciară.

„Vedem că în cazul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare candidații se dorește a fi audiați în comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului. Iată din nou o componentă politică”, a spus Odagiu.

În interviu, șeful CSM a susținut că unele organizații neguvernamentale au depășit rolul tradițional pe care îl au într-o societate democratică.

„La această campanie au contribuit oameni politici, organizații neguvernamentale și inclusiv unii dintre colegii noștri, judecători și procurori”, a declarat el.

Totodată, Odagiu a afirmat că asocierea dintre reprezentanți politici și protestele organizate împotriva unor instituții judiciare ridică semne de întrebare.

„Când vezi oameni politici încurajând participarea la aceste proteste și făcând aprecieri cu privire la președintele ÎCCJ sau la membrii CSM, lucrurile nu cred că mai pot fi privite într-o cheie separată”, a spus președintele Consiliului.

Cu toate acestea, el a insistat că organizațiile neguvernamentale au un rol esențial într-o democrație.

„Pentru sănătatea noastră morală, ca națiune, este esențial ca organizațiile neguvernamentale să aibă posibilitatea de a-și îndeplini menirea legală și menirea statutară”, a precizat Odagiu.

Una dintre cele mai ferme declarații ale președintelui CSM a vizat ceea ce el consideră a fi obiectivul final al acestor presiuni.

„Se dorește o cumințire a puterii judecătorești”, a afirmat Liviu Odagiu.

Acesta a explicat că independența judecătorilor este esențială pentru funcționarea statului de drept.

„Se dorește o justiție slabă, care să depindă de așezarea într-o grilă de salarizare și care mereu, înainte de a da o soluție, să nu se gândească la probele din dosar, ci la ce va spune politicul sau societatea”, a declarat președintele CSM.

În opinia sa, rolul judecătorului este să decidă exclusiv pe baza probelor și a legii.