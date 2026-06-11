Politica

Eugen Tomac contestă concluziile raportului CSM: Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare

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Eugen Tomac contestă concluziile raportului CSM: Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimareEugen Tomac / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că libertatea de exprimare și dezbaterea publică nu trebuie considerate amenințări pentru statul de drept, după publicarea raportului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Declarația vine în contextul unei dispute tot mai intense între reprezentanți ai sistemului judiciar și o parte a clasei politice.

Poziția fostului europarlamentar apare după ce Secția pentru judecători a CSM a anunțat că a identificat ceea ce numește un „atac fără precedent” asupra independenței justiției și a decis să informeze mai multe instituții europene și internaționale.

Subiectul este important deoarece privește relația dintre puterile statului și funcționarea sistemului judiciar într-o perioadă marcată de dezbateri privind reformele și salarizarea magistraților.

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Tomac: Critica și dezbaterea publică nu trebuie confundate

Eugen Tomac a afirmat că independența justiției reprezintă un pilon esențial al democrației, însă aceasta nu poate fi izolată de dialogul public și de dreptul cetățenilor de a exprima opinii privind funcționarea instituțiilor statului.

Potrivit europarlamentarului, un sistem democratic solid trebuie să accepte atât analiza critică, cât și dezbaterea privind deciziile și reformele care vizează domeniul justiției. În opinia sa, apărarea independenței magistraților trebuie să fie compatibilă cu respectarea libertății de exprimare și a transparenței instituționale.

Ce susține raportul CSM

Secția pentru judecători a CSM a adoptat în 9 iunie o hotărâre prin care a constatat existența unui „atac fără precedent” la adresa independenței justiției.

Instituția susține că, începând din iulie 2025, sistemul judiciar a fost supus unor acțiuni și declarații publice care au afectat încrederea în actul de justiție și imaginea puterii judecătorești.

ciocan judecătorie

ciocan judecătorie / sursa foto: dreamstime.com

Conform datelor prezentate de CSM, toate cele 239 de instanțe din România au organizat adunări generale ale judecătorilor, iar 98,6% dintre magistrații prezenți ar fi susținut demersul privind apărarea independenței justiției.

CSM a anunțat că va informa instituții precum Comisia Europeană, Parlamentul European și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Reacții și controverse în sistemul judiciar

Raportul CSM a generat și reacții critice din interiorul magistraturii. Asociația Forumul Judecătorilor din România a contestat modul în care au fost prezentate concluziile adunărilor generale ale judecătorilor și a susținut că magistrații nu au votat asupra conținutului raportului invocat de Consiliu.

Organizația a avertizat că documentul riscă să afecteze dialogul dintre sistemul judiciar, societatea civilă și celelalte instituții ale statului.

Disputa evidențiază tensiunile existente între o parte a sistemului judiciar și factorul politic, pe fondul dezbaterilor privind reforma justiției, salarizarea magistraților și independența instituțională.

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