Candidații nemulțumiți de notele obținute la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, pot cere reevaluarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale. Contestațiile pot fi depuse atât fizic, la centrele de examen, cât și online, în funcție de opțiunile disponibile, potrivit Ministerului Educației.

Candidații își pot vedea lucrarea înainte de a hotărî dacă depun contestație. Totuși, nu este obligatoriu să facă acest lucru pentru a putea contesta nota.

Primele rezultate ale sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. După publicarea notelor inițiale, candidații care consideră că au primit o notă nedreaptă pot solicita reevaluarea lucrării.

În București, cererile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise electronic, prin e-mail, în perioada 18-20 august.

Programul stabilit pentru depunerea contestațiilor este următorul:

18 august 2026: între orele 17:00 și 18:00;

19 august 2026: între orele 9:00 și 17:00;

20 august 2026: între orele 9:00 și 17:00.

Cererile depuse fizic trebuie înregistrate la unitatea de învățământ care funcționează ca centru de examen. Candidații care aleg varianta online trebuie să trimită documentele la adresa de e-mail comunicată de centrul de examen.

„Cererile de contestații se pot depune în mod fizic la unitatea de învățământ centru de examen sau pe cale electronică, la adresa de e-mail a centrului de examen”, conform Ministerului Educației.

Cei care transmit contestații prin e-mail trebuie să atașeze o copie a actului de identitate. Lipsa documentului poate duce la respingerea solicitării.

„Cererile de contestații depuse online nu vor fi luate în considerare în absența copiei actului de identitate”, potrivit regulamentului.

Pentru transmiterea online trebuie respectate toate condițiile stabilite de centrul de examen. Cererea trebuie să fie însoțită de declarația-tip și de copia actului de identitate și să fie trimisă la adresa de e-mail destinată contestațiilor.

Candidații trebuie să știe că reevaluarea lucrării nu garantează obținerea unei note mai mari. După soluționarea contestației, nota poate fi modificată atât în creștere, cât și în scădere.

Înainte de depunerea cererii, elevii pot solicita vizualizarea lucrării pentru a verifica modul în care au fost evaluate răspunsurile.

La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026 au fost înregistrate peste 55.000 de contestații, cel mai mare număr din ultimii cinci ani. Cele mai multe cereri de reevaluare au vizat proba de Limba și literatura română.

Persoanele care solicită reevaluarea trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip. Prin acest document, candidatul confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota finală poate fi diferită de cea primită inițial.

Contestațiile trebuie depuse în perioada stabilită prin calendarul examenului. După încheierea intervalului destinat acestora, centrele de examen înregistrează în aplicația informatică Bacalaureat 2026 toate cererile primite.

În cazul contestațiilor transmise online, solicitarea nu este luată în considerare dacă lipsește declarația-tip, copia actului de identitate sau dacă e-mailul este trimis la o altă adresă decât cea destinată contestațiilor.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 18-20 august. După finalizarea reevaluării lucrărilor, rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate pe 24 august.

Candidații trebuie să verifice rezultatul final după încheierea procedurii, deoarece nota obținută în urma contestației poate fi mai mare sau mai mică decât nota inițială.