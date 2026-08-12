Cinci persoane au murit în noaptea de marți spre miercuri într-un accident produs pe DN 61, în afara localității Grozăvești, comuna Corbii Mari, din județul Dâmbovița. Potrivit polițiștilor, un tânăr de 20 de ani, care nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a acroșat cu autoturismul trei pietoni aflați pe partea carosabilă, după care mașina s-a răsturnat în afara drumului.

În accident au murit șoferul, un pasager de 23 de ani și cei trei pietoni: o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani și un bărbat de 49 de ani.

Accidentul s-a produs în jurul orei 23:00. Din primele cercetări, polițiștii Serviciului Rutier au stabilit că tânărul de 20 de ani, din comuna Corbii Mari, conducea autoturismul pe DN 61 când ar fi acroșat cei trei pietoni care se deplasau pe partea carosabilă.

După impact, autoturismul a ieșit de pe partea carosabilă și s-a răsturnat.

La verificarea în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul aflat la volan nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Când au ajuns echipajele de intervenție, două dintre victime prezentau leziuni incompatibile cu viața și au fost declarate decedate.

Celelalte trei victime au fost găsite în stare de inconștiență. Echipajele medicale au încercat să le salveze, însă, în ciuda intervenției, și acestea au fost declarate decedate. Astfel, bilanțul accidentului a ajuns la cinci morți. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.