Patru persoane au fost rănite luni după-amiază într-un accident produs pe Autostrada A2, în zona Fetești, pe sensul spre București. Două dintre cele patru vehicule implicate au rămas imobilizate pe banda a doua, iar circulația se desfășoară îngreunat, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române

În urma accidentului, patru persoane au suferit leziuni și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Două dintre mașinile implicate au rămas blocate pe banda a doua, motiv pentru care circulația se desfășoară doar pe prima bandă și este îngreunată.

„Două autovehicule sunt imobilizate pe a doua bandă, astfel că traficul rutier se desfăşoară îngreunat, pe banda nr. 1. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 16:00”, au anunţat poliţiştii.

Incidentul are loc după ce, în weekend, pe Autostrada Soarelui au fost găsite mai multe obiecte metalice care puteau pune în pericol circulația. Reprezentanții CNAIR susțin că în ultima perioadă au fost descoperite atât bucăți de fier care ar fi putut cădea din camioane ce transportau fier vechi, cât și obiecte realizate artizanal, despre care există suspiciunea că ar fi fost aruncate intenționat pe carosabil.

Printre acestea se numără și cuie sudate între ele, capabile să provoace distrugerea pneurilor autoturismelor.

În mediul online au apărut mai multe mărturii ale unor șoferi care spun că și-au avariat pneurile după ce au trecut peste asemenea obiecte.

Unii dintre cei afectați susțin că în spatele incidentelor s-ar putea afla persoane care dețin platforme auto sau vulcanizări mobile. Această ipoteză nu este însă confirmată până în prezent de autorități.

Poliția Română urmează să stabilească în ce condiții au ajuns dispozitivele metalice pe autostradă și dacă au fost amplasate intenționat.