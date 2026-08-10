Debitul pe Dunăre la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține la o valoare extrem de scăzută în următoarea perioadă. Conform datelor furnizate de Administrația Națională Apele Române, volumul de apă va rămâne staționar la nivelul de 1.400 de metri cubi pe secundă până pe 17 august, o valoare aflată mult sub pragul obișnuit pentru această perioadă a anului.

Situația actuală este una preocupantă, având în vedere că media multianuală pentru luna august este considerabil mai mare.

Apele Române arată că nivelul actual al fluviului este mult inferior valorilor obișnuite. „Debitul Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, se va menţine staţionar, la valoarea de 1.400 m³/s, până la data de 17 august. Acesta se situează semnificativ sub media multianuală a lunii august, de 3.900 m³/s. În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi relativ staţionare, cu excepţia primei părţi a intervalului, când se vor afla în uşoară scădere pe sectorul Turnu Măgurele–Tulcea”, transmite ANAR.

În ceea ce privește sectorul Cernavodă, specialiștii menționează că evoluția nivelului apei depinde de lucrările aflate în derulare la confluența cu brațul Bala. „Aceste lucrări pot determina o reducere semnificativă a scăderii nivelurilor în secţiunea menţionată”, notează ANAR.

Măsurătorile recente arată că precipitațiile căzute în bazinul superior al Dunării, în special în zonele din amonte de Budapesta, au adus un aport de apă și au crescut debitele în regiunea respectivă. Totuși, prognozele transmise de centrele hidrologice din Ungaria și Serbia indică faptul că acest plus de apă nu va ajunge imediat și pe teritoriul românesc.

Cauza principală pentru care viitura din bazinul superior nu se resimte la Baziaș este scăderea debitului râului Sava, care reprezintă cel mai important afluent din bazinul mijlociu al Dunării din punct de vedere al aportului hidrologic. Astfel, scăderile înregistrate pe Sava anulează creșterile acumulate în amonte de Ungaria.

Pentru ca fluviul să înregistreze o revenire de durată la intrarea în România, hidrologii explică faptul că este nevoie de ploi abundente, extinse pe suprafețe mari și care să dureze două-trei zile consecutiv, atât în bazinul superior, cât și în cel mijlociu.

Prognozele pe termen mediu oferă o rază de speranță pentru finalul acestei luni, când debitele ar putea începe să crească din nou și să scot fluviul din zona pragurilor critice.

„Pe baza prognozelor sub-sezoniere actuale, există posibilitatea înregistrării unor creşteri mai importante ale debitelor Dunării la intrarea în ţară după perioada 24–26 august 2026. Aceste creşteri ar putea determina ieşirea din actuala zonă critică, marcată de debite minime istorice. Conform studiilor şi analizelor realizate în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, impactul schimbărilor climatice asupra regimului hidrologic al Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, va consta în principal în reducerea debitelor medii anuale şi în creşterea frecvenţei şi duratei perioadelor cu debite mai mici de 2.500–2.000 m³/s”, precizează ANAR.

Totodată, experții din cadrul instituției subliniază că proiecțiile legate de evoluția schimbărilor climatice și efectele lor asupra fluviului implică un grad ridicat de incertitudine, în special când vine vorba despre prognozarea valorilor minime extreme.