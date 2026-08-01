Avertisment extrem lansat de Administrația Națională Apele Române privind situația hidrologică din țara noastră. România trece prin una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, iar previziunile experților pentru perioada imediat următoare indică o accentuare a problemelor.

Săptămâna viitoare, pe data de 6 august, debitul Dunării la intrarea în țară ar putea coborî sub pragul minim înregistrat în luna august a anului 2003, moment în care s-a înregistrat o valoare de 1.600 mc/s.

În prezent, debitul fluviului la intrarea în România este de 1.550 mc/s, fiind de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și a lunii august (3.900 mc/s). În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, valorile actuale sunt mai mici cu circa 25%.

Situația devine din ce în ce mai complicată în zona Cernavodă, unde funcționarea centralei nucleare depinde de asigurarea debitelor minime de apă. În această zonă, nivelul Dunării a ajuns la valoarea de -209 cm.

Estimările hidrologilor arată că pe 8 august nivelul ar putea coborî până la -225 cm. Aceasta înseamnă o scădere suplimentară de 16 cm, într-un ritm de 2-3 cm în fiecare zi.

Seceta afectează puternic și rețeaua de râuri din interiorul țării. În bazinele hidrografice Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova, debitele se situează mult sub mediile obișnuite ale acestei perioade. În unele sectoare, în special în Crișana, se manifestă deja fenomene de secare, iar acestea se vor accentua în perioada următoare, conform precizărilor transmise de Apele Române.

Specialiștii avertizează că având în vedere regimul deficitar de precipitații atât pe sectorul românesc, cât și în bazinul superior al Dunării, următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic.

Precipitațiile înregistrate recent în Austria au dus la creșteri ale debitelor pe râurile interioare din acea zonă, însă impactul asupra sectorului românesc al Dunării va fi limitat.

Efectele acestor ploi vor ajunge la intrarea Dunării în România în aproximativ șapte zile, iar în zona Cernavodă după încă aproximativ cinci zile, au explicat reprezentanții instituției.

Chiar și în acest scenariu optimist, hidrologii estimează că este posibilă doar o staționare sau o ușoară creștere a debitului, până în jurul valorii de 1.600 mc/s sau puțin peste această valoare, care rămâne însă mult sub media multianuală a lunii august.

Pentru a garanta un flux suficient de apă către sectorul Cernavodă, autoritățile au decis punerea în aplicare a unei intervenții hidrotehnice de mare complexitate în zona Brațului Bala.

După ce Forțele Navale Române vor finaliza măsurătorile batimetrice necesare, va fi încercată scufundarea controlată, în amplasamente prestabilite, a unor barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre Brațul Bala.

În același timp, Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA a demarat deja lucrările de dragaj între sectorul Dunărea Veche și Brațul Bala. Proiectul include construcția unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă.

Reprezentanții de la Apele Române atrag atenția că operațiunea este una deosebit de complexă și că implică riscuri tehnice semnificative. Principalul risc identificat este ca, în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate.

În ceea ce privește rezervele naționale de apă, autoritățile dau asigurări că situația este sub control în marile acumulări. Coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, reprezentând rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației.

Cu toate acestea, având în vedere condițiile meteorologice extreme și presiunea asupra sistemului energetic și de alimentare, instituția face un apel la responsabilitate civică.

Facem un apel ferm către populație pentru utilizarea responsabilă a apei și a energiei electrice. Fiecare gest de economisire contează în această perioadă critică, au concluzionat reprezentanții Administrației Naționale Apele Române.