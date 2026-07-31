Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor reduse ale râurilor, în special ale fluviului Dunărea. Totodată, șeful Executivului a făcut apel la cetățeni, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie, mai ales în orele de seară, când deficitul este cel mai mare.

În acest context, jurnalistul și influencerul Lucian Mândruță a publicat un mesaj în care a explicat ce măsuri a luat pentru a contribui la reducerea consumului de electricitate.

„Am terminat de spălat, n-am mai pus altă mașină. Nici aerul condiționat nu e pornit, am deschis geamul și e acceptabil. Facem fiecare ce putem, pentru că nu facem pentru Bolojan sau Nicușor sau Grindeanu. Facem pentru țara noastră”, a transmis acesta.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că starea de alertă a fost instituită din cauza reducerii accentuate a producției de energie, provocată de seceta severă și de nivelul foarte scăzut al Dunării.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a declarat premierul, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, față de peste 4.000 de metri cubi pe secundă într-o perioadă normală, iar această situație a dus deja la oprirea unui reactor al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

„Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că România importă deja aproximativ 1.700 MW în orele de seară, iar oprirea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă ar majora necesarul de import la peste 2.500 MW.

În paralel, capacitatea hidrocentralelor este limitată de debitele reduse ale râurilor, motiv pentru care Guvernul încearcă să crească producția din centralele pe gaz și pe cărbune și poartă discuții cu Ucraina pentru importuri suplimentare de energie electrică.

Ilie Bolojan a precizat că, pe perioada stării de alertă, economisirea voluntară a energiei în orele de vârf va avea un rol important în menținerea echilibrului sistemului energetic.

În acest sens, premierul a făcut apel atât la cetățeni, cât și la companii și instituții publice să își planifice reduceri voluntare ale consumului, în special în intervalele de seară, când cererea de energie este cea mai ridicată.