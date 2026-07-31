România cere energie din Ucraina. Soluția pregătită de Guvern

Guvernul a aprobat vineri, 31 iulie 2026, un set de măsuri pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă și pentru acoperirea necesarului de consum, în contextul debitului foarte scăzut al Dunării. Executivul a declarat stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile, a alocat șapte milioane de lei pentru redistribuirea apei și a început discuții cu Ucraina pentru un ajutor de urgență cu energie electrică.

Nuclearelectrica și-a notificat deja partenerii contractuali în legătură cu apariția unui posibil eveniment de forță majoră. În paralel, autoritățile au cerut creșterea producției interne, majorarea importurilor și reducerea voluntară a consumului în orele de vârf.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că dificultățile sunt întâlnite și în statele vecine, ceea ce limitează posibilitatea României de a acoperi deficitul prin importuri.

”Este o situaţie prin care trec toate ţările din vecinătate şi acest lucru nu ne ajută, pentru că cererea de energie din importuri este la fel de mare, dar sper să reuşim să menţinem sistemul naţional în funcţiune şi, prin măsurile pe care le luăm să asigurăm funcţionarea normală”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

În ședința extraordinară, Guvernul a aprobat finanțarea de urgență a unei intervenții temporare la bifurcația Bala–Dunărea Veche. Operațiunea presupune amplasarea în mai multe etape a unor barje metalice, astfel încât debitele de apă să fie redistribuite. Măsura urmărește asigurarea cantității de apă necesare funcționării în siguranță a Unității 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

„Această intervenţie va asigura debitul de apă pentru funcţionarea, în siguranţă, a Unităţii 2 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă. Oprirea activităţii Unităţii 2 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă ar avea consecinţe asupra Sistemului Electroenergetic Naţional şi, implicit, asupra securităţii alimentării cu energie pentru cetăţeni şi economie, având în vedere că produce aproximativ 10% din energia electrică necesară consumului naţional”, arată Guvernul.

Executivul a alocat șapte milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară pentru realizarea lucrărilor. Banii vor suplimenta bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și vor fi folosiți pentru pregătirea și efectuarea intervenției.

„Această sumă va suplimenta bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru a finanţa activităţile necesare pregătirii şi realizării redistribuirii debitelor la bifurcaţia Bala-Dunărea Veche, inclusiv achiziţia, închirierea, mobilizarea, transportul şi punerea la dispoziţie a echipamentelor, materialelor şi mijloacelor tehnice, precum şi pentru executarea lucrărilor şi măsurătorilor care vor fi stabilite prin soluţia tehnică adoptată, monitorizarea, semnalizarea, măsurătorile şi operaţiunile de recuperare ori demobilizare a acestora”, menţionează Executivul.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență, convocat vineri de premierul Ilie Bolojan, a aprobat declararea stării de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată pentru gestionarea efectelor provocate de reducerea producției de energie electrică.

Ministerele Energiei, Mediului, Transporturilor și Apărării trebuie să analizeze situația și să identifice soluții pentru creșterea nivelului apei din bazinul de retenție al reactorului 2. Transelectrica trebuie să adopte măsurile necesare pentru funcționarea Sistemului Energetic Național, inclusiv prin majorarea producției, asigurarea importurilor sau reducerea consumului.

„Potrivit Hotărârii CNSU, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Apărării Naţionale analizează situaţia operativă şi identifică soluţiile necesare pentru creşterea nivelului apei din bazinul de retenţie al reactorului nr. 2 pentru a se putea menţine în funcţiune CNE Cernavodă. Transelectrica dispune măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării Sistemului Energetic Naţional, inclusiv prin creşterea producţiei tuturor surselor disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului”, precizează comunicstul oficial.

ANRE și Transelectrica vor urgenta procedurile pentru punerea în funcțiune a capacităților de producție aflate într-un stadiu avansat de autorizare.

Premierul Ilie Bolojan a discutat telefonic vineri cu vicepremierul Ucrainei, Denis Șmihal, care deține și portofoliul Energiei. Discuțiile au vizat posibilitatea ca Ucraina să furnizeze energie electrică României în perioada următoare. Transelectrica și Nuclearelectrica urmează să continue negocierile pentru acordarea unui ajutor de urgență în orele de seară, când consumul este mai ridicat. Măsura este analizată în condițiile în care cererea de energie din import este mare și în statele din apropierea României.

Guvernul a transmis recomandări tuturor producătorilor de energie electrică pentru a crește producția. Centralele pe gaz care funcționează în cogenerare și centralele pe cărbune trebuie să lucreze la capacitate maximă.

Centralele hidroelectrice vor produce în principal în intervalele de seară, astfel încât aportul acestora să fie disponibil în momentele în care sistemul înregistrează deficit de energie. ANRE și Transelectrica au autorizat și vor continua să autorizeze în regim de urgență capacitățile de producție finalizate, dar care se află încă în procedura de obținere a autorizațiilor de exploatare.

Sunt vizate capacități fotovoltaice, eoliene și de stocare, care vor putea intra imediat în producție. Peste 400 MW au fost autorizați în ultimele zile, aproximativ o treime din această capacitate fiind reprezentată de sisteme de stocare.

Premierul a făcut apel la instituțiile publice, companii și populație să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalele cu cerere ridicată.

Solicitarea se adresează în special instituțiilor a căror activitate de seară nu este absolut necesară.

”De asemenea, pentru a limita consumul la orele de vârf, prim-ministrul Ilie Bolojan a făcut apel la instituţiile publice a căror activitate nu este absolut necesară seara, companii, cetăţeni, să reducă voluntar consumul de energie la orele de vârf”, se mai arată în comunicat.