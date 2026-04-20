Programul de investiții al Transelectrica din 2026, în creștere cu 30% față de anul precedent

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a investit anul trecut 691,05 milioane de lei în modernizarea și retehnologizarea Rețelei Electrice de Transport (RET), potrivit unui comunicat al companiei.

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții realizate în 2025 a crescut față de 665,7 milioane de lei în 2024 și a fost semnificativ peste nivelul de 471,95 milioane de lei în 2023. Pentru anul în curs, programul de investiții depășește 914 milioane de lei, cu peste 30% mai mult decât cheltuielile realizate în 2025.

În 2025, cheltuielile pentru proiecte proprii de investiții au avut cea mai mare pondere, ajungând la 594,22 milioane de lei. Din această sumă, peste 90% au mers către proiecte începute în anii anteriori și aflate încă în derulare. În același timp, investițiile finanțate din tariful de racordare și eliberare de amplasament au însumat 96,82 milioane de lei. Acestea au susținut dezvoltarea infrastructurii necesare integrării de noi capacități de producție a energiei electrice și relocării rețelelor.

Compania a demarat și a continuat în 2025 proiecte majore de investiții care vizează creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), integrarea energiei regenerabile și dezvoltarea interconexiunilor cu statele vecine.

Printre cele mai importante proiecte aflate în derulare sau inițiate în 2025 sunt:

Modernizarea și trecerea la 400 kV a stațiilor Stâlpu și Teleajen, cu rol important în evacuarea energiei din zona Dobrogea și în creșterea capacității de transport către Muntenia;

Dezvoltarea interconexiunilor prin proiectul LEA 400 kV Suceava – Bălți, pe teritoriul României, proiect care contribuie semnificativ la integrarea Republicii Moldova în rețeaua ENTSO-E și la creșterea securității energetice în regiune;

Întărirea infrastructurii de 400 kV din zona de sud-vest a țării prin proiecte precum LEA 400 kV Timișoara – Arad, dar și modernizarea nodului energetic Porțile de Fier, prin trecerea la 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad;

Construirea Stației 220 kV Ostrovu Mare, amplasată în județul Mehedinți, în imediata vecinătate a centralei hidroelectrice Porțile de Fier II.

Compania a finalizat, în 2025, mai multe proiecte cu impact direct asupra performanței Sistemului Electroenergetic Național. Printre acestea se numără:

Retehnologizarea nivelurilor de tensiune de 220 kV și 110 kV din Stația Reșița, alături de construirea stației de 400 kV Reșița;

Finalizarea liniei electrice aeriene de 220 kV, dublu circuit, Ostrovu Mare, care va avea un rol important în evacuarea energiei produse în zona Porțile de Fier și va contribui la creșterea siguranței în alimentare, după realizarea Stației Ostrov.

Implementarea etapizată a sistemelor de monitorizare inteligentă a liniilor electrice, în cadrul proiectului finanțat din Fondul pentru Modernizare „Optimizarea funcţionării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line” (tip SMART GRID).

Transelectrica a anunțat că va facilita integrarea energiei regenerabile în zonele Dobrogea și Banat. Compania estimează că până în 2027 vor fi disponibili aproximativ 5.000 MW suplimentari în aceste regiuni.

Potrivit companiei, Planul de Dezvoltare a RET pentru următorii zece ani al Transelectrica prevede investiții ample orientate către securitate energetică, digitalizare și dezvoltarea rețelelor inteligente de tip SMART GRID.