Fraudele financiare se diversifică rapid, iar pierderile cresc. La ce trebuie să fie atenți investitorii

Fraudele financiare, de la criptomonede la false investiții „verzi”, sunt tot mai sofisticate, relatează capital.fr. AMF explică modurile în care pot fi evitate pierderile semnificative.

Escrocheriile din domeniul investițiilor continuă să se extindă, afectând tot mai mulți afaceriști. Potrivit datelor comunicate de Autoritatea Piețelor Financiare (AMF) din Franța, în 2025 a fost înregistrată o creștere clară a sesizărilor privind ofertele suspecte.

Pierderile financiare au devenit, de asemenea, mai consistente. Valoarea medie raportată de victime a ajuns la 34.000 de euro în 2025, comparativ cu 29.500 de euro în anul anterior. În paralel, fraudele legate de tranzacțiile bancare au continuat să avanseze. În primul semestru al anului 2025, prejudiciul total a atins 618,4 milioane de euro, în creștere cu 7,4% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit Observatorului pentru securitatea mijloacelor de plată.

Anne Delannoy, responsabilă de monitorizarea ofertelor financiare și a alertelor din cadrul AMF, atrage atenția asupra amplificării fenomenului: „Există cu adevărat o industrializare la scară largă a conținutului ilicit online”.

În prezent, majoritatea tentativelor de fraudă se concentrează pe zona activelor digitale. Criptomonedele sunt cel mai frecvent utilizate pentru a atrage investitori prin promisiuni de câștiguri rapide.

„Majoritatea solicitărilor primite privind fraudele vizează criptoactivele”, a spus Anne Delannoy. Metodele variază de la platforme de tranzacționare aparent legitime până la roboți de trading prezentați ca fiind automați și siguri.

În același timp, escrocii își adaptează discursul în funcție de situația economică și geopolitică. Sunt promovate investiții în materii prime, energie sau proiecte considerate „verzi”. „Escrocii profită de tendințe și de actualitate”, a declarat reprezentanta AMF.

Metodele de înșelăciune au devenit mai sofisticate în ultimii ani. Platformele false sunt construite profesionist și pot imita aproape perfect site-urile unor instituții autorizate.

„Aveți de-a face cu site-uri frauduloase care sunt foarte bine realizate, aproape copii fidele ale celor aparținând actorilor autorizați”, a spus Anne Delannoy.

În plus, utilizarea inteligenței artificiale permite crearea de identități false, articole fictive sau materiale video manipulate. Apar inclusiv situații în care persoane cunoscute sunt prezentate în mod fals drept promotori ai unor investiții.

Un fenomen în creștere este și cel al „fraudei în două etape”. Victimele inițiale sunt contactate ulterior de persoane care pretind că le pot recupera banii pierduți, solicitând însă alte sume în avans.

Specialiștii anunță că escrocheriile financiare au câteva elemente comune. Una dintre cele mai utilizate tactici este crearea unui sentiment de urgență. Investitorii sunt presați să ia decizii rapide, sub pretextul unei oportunități limitate.

„Dacă sunteți împins să investiți imediat, fiți prudent”, a spus Anne Delannoy, care a evidențiat că orice investiție legitimă permite timp de analiză.

Promisiunile de câștiguri ridicate, fără riscuri semnificative, reprezintă un alt semnal clar de alarmă. „Dacă o ofertă pare prea bună pentru a fi adevărată, probabil că este o înșelătorie”, a spus aceasta.

Lipsa unor informații clare despre companie sau persoanele implicate, precum și utilizarea abuzivă a numelui unor instituții cunoscute completează lista indiciilor care trebuie să ridice suspiciuni.

Autoritățile recomandă investitorilor să verifice întotdeauna dacă entitatea care oferă serviciul este autorizată. Autoritatea Piețelor Financiare pune la dispoziție liste negre și liste de entități autorizate, precum și platforma AMF Protect Épargne, unde utilizatorii pot evalua riscurile.

În 2025, instituția a inclus 405 site-uri pe lista neagră și a obținut închiderea a 179 dintre acestea. Chiar dacă aceste măsuri contribuie la limitarea fenomenului, ele nu pot elimina complet riscurile.

Datele disponibile indică faptul că fraudele nu afectează doar persoanele neexperimentate. Chiar și investitorii prudenți pot deveni victime, în special atunci când sunt supuși unei presiuni constante și unor mesaje bine construite.

Statistica arată că persoanele sub 35 de ani sunt frecvent vizate, în special bărbații, probabil din cauza expunerii mai mari la investiții online și la piața criptomonedelor.

Astfel, vigilența și verificarea atentă a informațiilor rămân principalele instrumente de protecție împotriva fraudelor financiare.