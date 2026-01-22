Fraude la Botoșani: zeci de persoane ridicate pentru acte românești false

Polițiștii de frontieră și procurorii DNA continuă ancheta împotriva unei rețele care ar fi facilitat obținerea ilegală a cetățeniei române de către cetățeni din Federația Rusă, Ucraina și Republica Moldova. În județul Botoșani, forțele de ordine au pus în aplicare 73 de mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane suspectate că au sprijinit acest grup infracțional, potrivit PICCJ.

Acțiunea de astăzi reprezintă o continuare a anchetei începute în noiembrie 2024, când anchetatorii au descins la primăriile din orașul Bucecea și comuna Vârfu Câmpului. Atunci s-a descoperit că mii de cetățeni străini obținuseră în mod fraudulos acte românești.

Ancheta a scos la iveală metode complexe de falsificare a documentelor, inclusiv contracte de închiriere fictive, prin care persoanele vizate figurau cu domiciliul la adrese inexistente sau neocupate efectiv.

Documentele false erau întocmite cu ajutorul unor intermediari și prezentate autorităților ca fiind legitime, permițând astfel persoanelor implicate să obțină cărți de identitate românești și alte acte oficiale. Beneficiarii foloseau chiar certificate de cetățenie aparent emise de consulatele României din străinătate.

În paralel, polițiștii de frontieră au verificat 104 adrese în județul Botoșani unde erau declarate domicilii ale cetățenilor străini. Obiectivul verificărilor a fost să se stabilească dacă persoanele respective locuiesc efectiv la acele adrese și dacă datele transmise autorităților corespund realității. În cadrul operațiunii, 96 de suspecți urmează să fie citați pentru audieri și clarificări.

Anchetatorii susțin că această rețea ar fi implicat un număr foarte mare de persoane și că metodele folosite, cum ar fi falsificarea documentelor și declararea de domicilii fictive, reprezintă un caz complex de fraudă administrativă și identificare ilegală în sistemul românesc.

Operațiunea de astăzi face parte dintr-un efort continuu de a combate migrația ilegală și de a preveni obținerea frauduloasă a cetățeniei române. Autoritățile continuă perchezițiile în mai multe locații din Botoșani.