Alina Bica, sfaturi pentru viitorii procurori. Ce anume trebuie să știe; punctul 3, cel mai important

Alina Bica este din ce în ce mai activă pe contul ei de tiktok acolo unde dă sfaturi juridice și nu numai. Fostul procuror șef al DIICOT are acum câteva informații utile pentru viitor procurori.

Avocatul a explicat celor care o privesc faptul că meseria de procuror vine la pachet cu anumite condiții. ”Trei sfaturi pe care le ofer tinerilor studenți care doresc în viitor să își aleagă meseria de procuror.

Primul este că trebuie să te obișnuiești să muncești după orele de program. Obișnuiește-te că și la 50 de ani va trebui să faci mastere și stadii de pregătire profesională”, a explicat aceasta.

Cel mai important dintre sfaturi este totuși acela că viitori procurori trebuie să se obișnuiască cu singurătatea. ”Obișnuiește-te cu ideea că vei avea prieteni puțini în această viață”, a mai spus Alina Bica. Pentru acest ultim sfat, fostul procuror vorbește probabil din experiență.

Nu de alta, dar în momentul în care a fost cercetată de DNA majoritatea prietenilor ei au dispărut din preajmă. Drept urmare aceasta s-a văzut nevoită să plece din țară alături de Elena Udrea. Cele două au plecat împreună și în cele din urmă au ajuns în Costa Rica. De altfel acolo au fost și trimise după gratii, pentru a fi extrădate.

În cele din urmă au fost eliberate, iar Elena Udrea a decis să se întoarcă în România. Alina Bica a refuzat să facă acest lucru și a mers către Italia. Acolo a obținut rezidența și s-a făcut avocat. Drept urmare nu a făcut nicio zi de închisoare, în comparație cu Elena Udrea care a stat după gratii mai mult de 4 ani de zile.

Dacă mai sunt sau nu prietene numai ele știu. Cert este că în Costa Rica, cele două erau extrem de apropiate. Mai exact stăteau chiar și în același apartament și aveau grijă una de cealaltă, mai ales că Elena Udrea era la acel moment însărcinată cu Eva Maria.