Alina Bica, dezvăluiri despre ziua în care a fost săltată. „Urmau niște lucruri îngrozitoare”

Alina Bica, dezvăluiri despre ziua în care a fost săltată. „Urmau niște lucruri îngrozitoare”Sursa foto: arhiva EVZ
Alina Bica a explicat într-un video ce s-a întâmplat pe data de 19 decembrie 2014, atunci când a fost săltată în trafic. Aceasta a povestit cum a fost așteptată de Laura Kovesi în capul scărilor.

Alina Bica amintiri de coșmar

Fostul șef de al DIICOT a explicat cum s-a desfășurat ziua în care a fost săltată. ”Voi povesti doar ce s-a întâmplat pe 19 noiembrie, așa cum am simțit eu. cu tot ce a urmat după fără să indic potențiali vinovați. Au trecut 11 ani de atunci, nu se întoarce timpul. Vreau să exprim niște sentimente și trăiri pe care le-am avut și care m-au ajutat să fiu persoana care sunt astăzi Pe dat de 19 noiembrie 2014 mă deplasam în mașina oficială împreună cu încă patru colegi ca să facem ultima revizie la noul sediu în care DIICOT urma să se mute sediu pe care eu l-am ales. Urma să ne mutam la 1 decembrie.

Eram atentă la telefon și la un moment dat aud niște zgomote de sirene. Am crezut că șoferul a trecut pe roși și a urmat un moment pe care nu mi l-am imaginat că s-ar putea petrecere în raport cu persoana mea. Mașina mea a fost blocată în trafic și niște bărbați, niște domni, au sărit din mașini și mi-au rostit numele și mi-au spus că trebuie să merg la DNA că există o acuzație de abuz în serviciu împotriva mea”, a explicat aceasta.

Kovesi a așteptat-o în capul scărilor

”Îmi aduc aminte că am luat doar telefonul, geanta și ce mai aveam au rămas pe loc. Conducătorul acestei instituții mă aștepta în capul scărilor, zâmbindu-mi cu superioritate și satisfacție.

I-am zâmbit înapoi și am fost condusă într-un birou unde am așteptat aproximativ 2 ore. Telefonul a rămas cu mine. I-am scris pe mesaje unui apropiat să îi anunțe pe mama și pe tata și de faptul că vor urma niște lucruri groaznice și înfiorătoare”, s pus Alina Bica.

”Nici nu a contat ce am făcut”

Fostul șef al DIICOT a explicat că nimeni nu a fost interesat de declarația ei. ”Știam ce urmează să se întâmple. Nu mi-am închipuit niciodată că cine ar putea să construiască diabolic dosare. Nici nu a contat ce am făcut ci ce spuneau ei că am făcut. Nu i-a interesat ce aveam eu de declarat”.

