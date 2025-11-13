Om de afaceri din România, trimis în judecată pentru trafic de influență într-un dosar legat de ancheta EPPO

DNA a trimis în judecată un bărbat acuzat că a cerut 180.000 de euro pentru a influența judecători ai Tribunalului București într-un dosar instrumentat de Parchetul European. Inculpatul a fost prins în flagrant în Delta Dunării, după ce a primit 60.000 de euro.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că a finalizat urmărirea penală într-un dosar sensibil, aflat în conexiune cu o cauză investigată anterior de Parchetul European (EPPO).

Procurorii au dispus trimiterea în judecată a unei persoane acuzate că a încercat să intervină în procesul de camera preliminară al unui om de afaceri trimis în judecată de EPPO.

Potrivit DNA, inculpatul — identificat oficial doar prin inițialele M.M.C. — se află în arest la domiciliu și este acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Surse judiciare indică faptul că ar fi vorba despre omul de afaceri Mihai Cristinel Militaru, fost cadru militar, cunoscut în special pentru activități comerciale legate de Portul Constanța.

În datele de 29 august și 4 septembrie 2025, inculpatul ar fi pretins de la un martor suma totală de 180.000 de euro. Procurorii susțin că banii ar fi fost solicitați în schimbul promisiunii că M.M.C. poate influența judecători ai Tribunalului București.

Obiectivul intervenției ar fi fost obținerea unei soluții favorabile — restituirea la procuror a unui dosar penal vizând un om de afaceri trimis în judecată de EPPO.

Potrivit anchetei, M.M.C. susținea că are influență asupra magistraților implicați în verificarea legalității rechizitoriului, în etapa de cameră preliminară.

DNA arată că promisiunea exercitării influenței s-a concretizat prin discuții repetate cu martorul, care a sesizat autoritățile.

Momentul decisiv al anchetei s-a produs pe 10 septembrie 2025, într-un complex turistic din Delta Dunării.

Acolo, inculpatul ar fi primit 60.000 de euro prin intermediul unei terțe persoane, sumă ce reprezenta o parte din totalul de bani pretins.

În acel moment, procurorii și polițiștii anticorupție au intervenit și au constatat infracțiunea în flagrant. Conform procedurii, sesizarea a fost documentată, iar banii au fost ridicați ca probă în dosar.

Cauza a fost înaintată spre judecare Tribunalului Tulcea, instanța care va analiza probele și acuzațiile formulate de procurorii anticorupție.

DNA a precizat că a transmis și propunerea de menținere a măsurii arestului la domiciliu, considerând că există în continuare riscurile care au justificat inițial măsura preventivă.

Cazul are la bază o investigație a Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, care vizează tranzacții comerciale și activități suspecte desfășurate în zona Portului Constanța.

EPPO a trimis în judecată un om de afaceri într-un dosar ce implică fonduri europene și posibile prejudicii importante. În acest context, presupusa încercare de influențare a judecătorilor din camera preliminară reprezintă o ramificație separată, tratată de DNA ca faptă de corupție internă.