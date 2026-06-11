Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține că instanțele nu sunt principalele responsabile pentru dosarele penale închise ca urmare a prescripției și afirmă că, în peste 70% dintre cazuri, cea mai mare parte a timpului s-a consumat înainte ca dosarele să ajungă efectiv în fața judecătorilor.

Precizările au fost făcute în contextul unei analize prezentate de Secția pentru judecători a CSM, care a reacționat la criticile publice potrivit cărora instanțele ar fi favorizat prescrierea unor cauze penale, inclusiv în dosare de corupție. Instituția consideră că această percepție nu este susținută de datele statistice analizate.

Potrivit datelor prezentate de CSM, după decizia Curții Constituționale privind prescripția răspunderii penale au fost identificate 12.531 de cauze în care procesele au încetat din acest motiv. Analiza instituției arată că în peste o cincime dintre aceste dosare termenul de prescripție era deja împlinit înainte ca dosarul să ajungă pe masa judecătorilor.

CSM susține că, în aceste situații, instanțele nu au avut posibilitatea de a influența cursul procesului, deoarece termenul legal era deja depășit în momentul sesizării instanței.

Una dintre concluziile principale ale analizei este că aproximativ 73,5% din perioada care a condus la prescrierea faptelor s-a consumat în etapa de urmărire penală, înainte ca dosarele să fie trimise în judecată.

În schimb, potrivit CSM, doar 26,5% din intervalul total analizat s-a desfășurat în faza de judecată. Instituția consideră că aceste date contrazic afirmațiile potrivit cărora instanțele ar fi principala cauză a prescrierii unor dosare importante.

Datele privind prescripția au fost prezentate într-un context mai larg, în care Secția pentru judecători a CSM a acuzat existența unor presiuni și atacuri la adresa independenței justiției.

Potrivit unui comunicat, peste 3.500 de judecători au susținut o poziție prin care denunță ceea ce CSM numește încercări de subordonare a puterii judecătorești de către factorul politic. Instituția a descris situația drept un „atac fără precedent” la adresa independenței justiției.

În ultimii ani, tema prescripției a generat controverse majore în spațiul public, mai ales după deciziile Curții Constituționale și efectele acestora asupra unor dosare penale aflate pe rolul instanțelor. Subiectul a fost frecvent invocat în dezbaterile privind eficiența sistemului judiciar și combaterea corupției.

Analiza prezentată de CSM mută atenția asupra duratei procedurilor din faza de urmărire penală și asupra modului în care sunt gestionate dosarele înainte de trimiterea lor în instanță.

Instituția susține că statisticile arată o distribuție diferită a responsabilităților decât cea prezentată adesea în spațiul public și că evaluarea fenomenului prescripției trebuie realizată pe întregul parcurs al dosarului penal, nu exclusiv în etapa de judecată.