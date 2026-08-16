Întâlnirea recentă dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan readuce în atenție un episod controversat petrecut în urmă cu opt ani. În 2018, pe când era consilier prezidențial, Tănăsescu s-a întâlnit cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, iar discuția a generat un scandal privind o posibilă presiune asupra magistratului.

Tănăsescu și Administrația Prezidențială au respins atunci acuzațiile. Modul în care cele două episoade au ajuns însă în spațiul public prezintă o serie de asemănări.

Simina Tănăsescu, pentru a doua oară în centrul unei controverse

În 2018, numele Siminei Tănăsescu devenea cunoscut în spațiul public în urma unei întâlniri cu unul dintre judecătorii Curții Constituționale. Opt ani mai târziu, actuala președintă a CCR se află din nou în centrul unei controverse după o întâlnire discretă cu premierul interimar Ilie Bolojan, într-un moment sensibil pentru instituția pe care o conduce.

Deși întâlnirea din biroul președintelui Abrudan de la Senat este confirmată chiar de Simina Tănăsescu, nu există informații publice care să demonstreze că întâlnirea dintre ea și Ilie Bolojan ar fi urmărit influențarea unei decizii a CCR ce urmează a fi luată luni.

Există însă un element care face ca episodul actual să readucă în memorie scandalul din 2018: tot o întâlnire care nu fusese anunțată public, desfășurată într-un context instituțional sensibil și urmată de explicații oficiale prin care au fost respinse acuzațiile privind existența unei presiuni.

Ce s-a întâmplat în anul 2018

În iunie 2018, Simina Tănăsescu era consilier prezidențial și profesor de drept constituțional la Universitatea București. În această calitate, s-a întâlnit cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu.

Întâlnirea a avut loc în perioada în care mandatul lui Lăzăroiu la Curtea Constituțională devenise subiect de dezbatere. Judecătorul avea să relateze ulterior că Tănăsescu îi comunicase existența unei solicitări adresate președintelui Klaus Iohannis, prin care i se cerea emiterea unui decret privind încetarea mandatului său.

Potrivit relatării lui Lăzăroiu, întâlnirea nu a fost prezentată ca una oficială la Cotroceni. Simina Tănăsescu l-ar fi invitat în context profesional, iar discuția ar fi avut inițial caracterul unei întâlniri între doi specialiști în drept constituțional.

Lăzăroiu a susținut însă că, în cadrul întâlnirii, a aflat despre solicitarea care îl viza direct.

Judecătorul a precizat că era deja la curent cu demersul respectiv și că, din punctul său de vedere, președintele României nu avea competența de a-l revoca din funcția de judecător constituțional înainte de expirarea mandatului.

Discuția a devenit publică după ce presa a aflat despre întâlnire, iar Lăzăroiu a relatat ce se întâmplase.

Două versiuni asupra aceleiași întâlniri

Scandalul a fost alimentat tocmai de diferențele dintre modul în care întâlnirea era descrisă de judecător și explicațiile venite de la Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială a confirmat că întâlnirea avusese loc, dar a susținut că fusese vorba despre o discuție tehnică, pur teoretică, între doi specialiști în drept constituțional.

Cotroceniul a negat că Simina Tănăsescu ar fi exercitat presiuni asupra judecătorului Petre Lăzăroiu pentru a-și încheia mandatul la CCR.

La rândul său, Klaus Iohannis a respins public ideea că ar fi existat o tentativă de presiune asupra magistratului. Președintele a declarat atunci că nu exercită presiuni asupra unui judecător și că discuția dintre Tănăsescu și Lăzăroiu fusese denaturată din motive politice.

În schimb, Lăzăroiu a insistat asupra propriei versiuni și a considerat că situația era suficient de serioasă pentru a fi discutată în cadrul Curții Constituționale.

Sesizarea care a amplificat scandalul

Un alt element controversat al episodului din 2018 a fost chiar originea solicitării despre care Tănăsescu îi vorbise lui Lăzăroiu.

Inițial, în explicațiile publice a apărut numele organizației VeDem Just. Ulterior, Administrația Prezidențială a făcut public că solicitarea nu venea de la ONG ci provenea de la o persoană fizică.

Diferența dintre cele două informații a alimentat atunci noi întrebări.

Lăzăroiu susținea că în cadrul întâlnirii i se vorbise despre solicitarea ONG-ului, în timp ce Cotroceniul a prezentat ulterior un alt document și un alt autor.

Judecătorul constituțional a continuat să susțină că întâlnirea avusese o semnificație mai importantă decât cea prezentată oficial.

Cazul a fost discutat și în interiorul CCR. Potrivit declarațiilor făcute atunci de Lăzăroiu, judecătorii Curții au considerat că situația trebuie făcută publică și că problema ar putea ajunge inclusiv în atenția Comisiei de la Veneția.

Tănăsescu și-a dat demisia

Scandalul a avut și o consecință directă.

La câteva zile după izbucnirea controversei, Simina Tănăsescu și-a înaintat demisia din funcția de consilier prezidențial.

Administrația Prezidențială a confirmat demisia pe 20 iunie 2018.

Episodul părea atunci să încheie controversa. Parcursul profesional al Siminei Tănăsescu avea însă să o readucă în prim-planul instituției care fusese în centrul scandalului.

În 2019, ea a fost numită judecător al Curții Constituționale, ocupând chiar locul rămas vacant după încheierea mandatului lui Petre Lăzăroiu.

Ulterior, Tănăsescu a ajuns președinta Curții Constituționale.

2026, întâlnirea cu premierul demis Ilie Bolojan

În prezent, Simina Tănăsescu se află din nou în centrul atenției după întâlnirea cu Ilie Bolojan.

Potrivit informațiilor apărute în presă, întâlnirea a avut loc în biroul lui Mircea Abrudean, președintele Senatului, când acesta era plecat din instituție. Întrevederea a stârnit discuții pentru că s-a petrecut cu puțin timp înainte ca CCR să se pronunțe asupra contestațiilor privind Legea ANI.

De această dată, poziția Siminei Tănăsescu este însă una cu totul diferită față de 2018. Nu mai este consilier prezidențial care discută cu un judecător CCR, ci conduce instituția care urmează să ia o decizie cu miză politică.

Cazul din 2018 arată cât de repede poate deveni controversată o discuție purtată în afara cadrului instituțional formal atunci când unul dintre participanți este judecător constituțional sau, în cazul actual, conduce Curtea.

Există o similitudine care explică de ce întâlnirea cu Bolojan mi-a amintit episodul din trecutul Siminei Tănăsescu: în ambele situații, natura întâlnirii a fost pusă sub semnul întrebării după ce aceasta a devenit cunoscută public, iar acuzațiile privind o posibilă intervenție au fost respinse.

În 2018, controversa s-a încheiat cu demisia Siminei Tănăsescu de la Cotroceni. Un an mai târziu, ea a ajuns la Curtea Constituțională, chiar pe postul ocupat anterior de Petre Lăzăroiu.

După opt ani, aceeași Simina Tănăsescu se află din nou în centrul unei controverse privind o întâlnire discretă purtată într-un moment sensibil pentru Curtea Constituțională.

De această dată, însă, întrebările nu mai privesc activitatea unui singur judecător, ci chiar independența și credibilitatea instituției pe care Simina Tănăsescu o conduce.