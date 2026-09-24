Un nou cutremur mediatic zguduie din temelii clasa politică și mediul de presă din România. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a ieșit la un atac frontal, extrem de agresiv, vizând un presupus grup de interese politico-mediatice. În emisiunea online a jurnalistului Dan Diaconescu s-au spus lucruri care confirmă instrumentul de șantaj mediatic dezvăluit de EVZ.

Țintele sale principale sunt omul de afaceri penal Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea PLUS, și fostul deputat-pușcăriaș Cristian Rizea, despre care Vanghelie susține că funcționează într-o simbioză perfectă, bazată pe atacuri la comandă, denigrare și șantaj.

Elementul central al tiradei lui Marian Vanghelie este devoalarea modului în care ar opera tandemul Păcuraru-Rizea. Fostul primar susține că lansarea recentelor atacuri la adresa sa, conform cărora Vanghelie i-ar fi procurat legitimații lui Călin Georgescu, nu este o inițiativă independentă a lui Rizea, ci o comandă directă venită de la vârful trustului de presă.

„L-au pus pe Rizea să zică de mine”, începe să explice Marian Vanghelie. Vanghelie subliniază că Rizea este doar un instrument de șantaj, un executant al intereselor lui Maricel Păcuraru. „L-au pus pe domnul Rizea cine să zică de mine că eu m-am ocupat să dau legitimații domnului Călin Georgescu”, a declarat Vanghelie.

Potrivit informațiilor sale, Cristian Rizea, pe care îl desființează public folosind apelative dure precum „mitoman”, „drogangiu” și lansând acuzații grave de natură sexuală este “ținut în vitrină” tocmai pentru a juca rolul de „asasin mediatic”.

Fostul edil descalifică total credibilitatea lui Rizea pentru a lovi, de fapt, în protectorul acestuia: „Îi transmit prietenului tău, Maricel Păcuraru... Pentru că încercați să întindeți coarda, vă spun că voi spune toate legăturile noastre.”

Conexiunea dintre Păcuraru și personajele controversate care apar în spațiul public este detaliată de Vanghelie și prin exemplul Laurei Vicol. Fostul edil susține că platourile de filmare ale Realitatea Plus, controlate de Maricel Păcuraru sunt folosite ca baze de operațiuni pentru șantaj și campanii de denigrare.

Vorbind despre Rizea și Vicol, Vanghelie afirmă răspicat: „Știu că sunteți în studio la Maricel și de acolo vă filmează! Și știu că vă dă 2.000 de euro! Și știu că v-au șantajat!”

Această declarație sugerează un modus operandi prin care cuplul Maricel Păcuraru- Cristian Rizea folosește personaje vulnerabile sau cu probleme penale. Acestea sunt transformate, sub presiune sau contra cost, în vectori de atac împotriva inamicilor patronatului.

Pentru Marian Vanghelie, legătura dintre Păcuraru și Rizea este doar vârful aisbergului. El amenință că va expune întregul angrenaj de putere care stă în spatele acestor manevre mediatice, aducând în discuție grei ai serviciilor secrete și ai politicii.

Vanghelie susține că Maricel Păcuraru acționează în tandem cu oamenii din serviciile de informații românești.

Mai mult, Vanghelie afirmă că inclusiv liderul AUR, George Simion, ar fi protejat de această „gașcă” care simulează atacuri publice pentru a ascunde protecția în fața dosarelor penale

Tirada continuă cu acuzații incredibile la adresa generalului Marian Hăpău, fost șef DGIA), acuzat că ar fi adus „utilaje din America” pentru a falsifica voturile pentru Traian Băsescu, dar și la adresa lui Gabriel Oprea, despre care Vanghelie afirmă că a încercat să o abuzeze sexual pe Laura Codruța Kövesi în biroul de la Ministerul de Interne.

Dezvăluirile lui Marian Vanghelie aduc în lumină o ipoteză gravă: funcționarea unei axe Rizea – Păcuraru – servicii de informații, creată pentru a șantaja și a distruge adversari.

Prin demascarea legăturii dintre patronul Realitatea PLUS și Cristian Rizea, Vanghelie sugerează că așa-zisele dezvăluiri ale fostului deputat-pușcăriaș nu sunt altceva decât comenzile unui patron din umbră care folosește televiziunea pe post de instrument de șantaj mediatic.