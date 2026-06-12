Litigiul dintre Millennium Business Center și societatea de asigurări Chartis Romania SA a ajuns, în martie anul acesta, la Înalta Curte de Casație și Justiție. La primul termen de judecată, din 21 mai, completul de judecată de la Secţia a II-a civilă a ICCJ a amânat cauza pentru data de 22 octombrie 2026.

Millennium Business Center (MBC), unul dintre cele mai cunoscute turnuri de birouri din centrul Capitalei, rămâne și în prezent într-o stare de degradare avansată, la aproape două decenii după incendiul care i-a oprit funcționarea.

Clădirea, situată în imediata apropiere a Bisericii Armenești, are 24 de niveluri, dintre care patru subterane, parter, 18 etaje și un etaj tehnic, și o înălțime de 72 de metri.

Finalizat în 2006, imobilul a fost grav afectat de un incendiu produs în seara zilei de 26 iunie 2009, când focul a izbucnit la etajul 15 și s-a extins până la etajul 18. Deși a găzduit chiriași importanți precum Transelectrica, Teletrans, Alpha Bank sau Sanofi Aventis, clădirea nu a mai fost reabilitată și a rămas neutilizată până în prezent.

Proprietarul imobilului este Degi Millenium Tower SRL, companie în care Commerzbank, a doua cea mai mare bancă din Germania după Deutsche Bank, deține 99,99% din acțiuni.

Litigiul privind despăgubirile de asigurare a ajuns în instanță în iunie 2011, când Degi Millenium Tower SRL a chemat în judecată societatea de asigurări Chartis Romania SA (brand sub care activa AIG Europe Limited Londra – Sucursala București). Reclamanta a solicitat obligarea asigurătorului la plata sumei de 15.480.982 EUR (65.470.621 RON calculat la cursul BNR din data de 20 iunie 2011, 1 EUR=4,2291 RON), reprezentând diferența dintre suma totală asigurată prin polița din 21 februarie 2008 și indemnizațiile deja achitate, precum și daune-interese și cheltuieli de judecată.

De asemenea, compania a cerut plata de daune-interese de 1.008.965,04 RON pentru perioada dintre notificarea din 24 aprilie 2011 și momentul introducerii acțiunii, precum și daune suplimentare până la executarea efectivă a obligației de plată. Polița de asigurare încheiată prevedea o sumă totală de 33.680.982 EURO (25.211.982 EURO daune materiale și 8.469.000 EURO pierderi din chirii).

În martie 2016, după cinci ani de proces, instanța de fond a respins cererea ca neîntemeiată și a obligat reclamanta la plata sumei de 793.229,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Potrivit motivării instanței, consultată de Justnews, pârâta achitase deja anterior 18.200.000 EUR, dintre care 14.000.000 EUR daune materiale și 4.200.000 EUR pierderi din chirii.

Judecătorul a reținut că reclamanta nu se poate prevala de propria culpă, întrucât nu a efectuat verificările necesare la momentul achiziției imobilului, inclusiv evaluarea conformității clădirii cu normele în vigoare. Instanța a constatat că fațada clădirii MBC nu respecta legislația aplicabilă, aspect care a contribuit la diminuarea valorii imobilului în urma incendiului.

Totodată, instanța a făcut referire la art. 2.217 din Codul civil, conform căruia „despăgubirea se stabilește în funcție de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat; ea nu poate depăși valoarea bunului din acel moment, cuantumul pagubei și nici suma asigurată.”

Tribunalul a mai arătat că lipsa unui plan coerent de refacere a clădirii a contribuit la degradarea continuă a acesteia. Potrivit unor estimări citate de Economica.net, Millennium Business Center și-ar fi pierdut jumătate din valoare într-un singur an, de la 6,1 milioane de euro în 2022 la 3 milioane de euro în 2023, conform unui document Commerzbank. Înainte de incendiu, în 2009, clădirea era evaluată la 55 milioane de euro.

În aprilie 2017, disputa s-a mutat pe rolul Curții de Apel București, Secția a VI-a Civilă. La începutul acestui an, instanța de apel a decis: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 6.369.666,1 euro cu titlul de daune materiale şi la plata dobânzii legale penalizatoare la această sumă, calculată începând cu data de 24.04.2011 şi până la data plăţii.

Obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 737.479,24 lei cheltuieli de judecată în fond. Obligă pe reclamantă la plata către pârâtă a sumei de 436.276,22 lei cheltuieli de judecată în fond. Compensând, obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 301.203,02 lei cheltuieli de judecată fond. Menţine soluţia de respingere a cererii de majorare a onorariului de expert formulată de expertul Dumitru Nicolae ca neîntemeiată. Obligă pe intimata pârâtă la plata către apelanta reclamantă a sumei de 1.590.837,67 lei cheltuieli de judecată în apel. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti- secţia a VI-a civilă.

Cele două părți au făcut recurs, iar cauza a ajuns la ICCJ.