Unele defecțiuni auto sunt ușor de identificat: motorul nu pornește, se aprinde un martor în bord sau apar zgomote neobișnuite. Există însă și probleme care par complet lipsite de logică și care îi pot pune în dificultate chiar și pe mecanicii experimentați. De la mașini care se opresc atunci când șoferul aprinde farurile până la automobile care pornesc doar după ce bordul este lovit, iată 10 dintre cele mai bizare situații care pot avea, totuși, explicații tehnice.

Un astfel de simptom poate indica o problemă la instalația electrică, în special o conexiune de masă defectuoasă. Pornirea farurilor crește consumul electric, iar o conexiune deteriorată poate provoca o scădere de tensiune suficient de mare pentru a afecta funcționarea motorului.

Deși pare o scenă desprinsă dintr-un film, problema poate fi cât se poate de reală. Mulți ajung la service cu așa ceva. Un releu cu contacte uzate sau o conexiune imperfectă poate reveni temporar în poziția corectă în urma unei vibrații.

Și acest comportament al mașinii, întâlnit de destui șoferi, poate avea legătură cu instalația electrică. O problemă de masă, un cablaj deteriorat sau un scurtcircuit poate face ca pornirea motorului ștergătoarelor să afecteze alimentarea altor componente.

Într-o asemenea situație, cauza poate fi un cablu sau un conector poziționat într-un punct în care deschiderea capotei modifică tensiunea mecanică asupra instalației. O conexiune imperfectă poate deveni astfel temporar funcțională.

Un plutitor blocat sau un senzor de nivel defect poate transmite către instrumentarul de bord o informație complet greșită. Rezultatul poate fi un indicator care rămâne blocat la „plin”.

Unele componente electronice pot funcționa normal la temperaturi scăzute și pot începe să dea erori după ce se încălzesc. Un senzor de poziție al arborelui cotit este unul dintre posibilii vinovați.

Un comportament aparent „paranormal” poate fi provocat de probleme ale modulului de confort, ale telecomenzii sau ale cablajului. Interferențele ori contactele imperfecte pot determina sistemul să interpreteze greșit anumite semnale.

La unele automobile, sistemul de siguranță care permite pornirea poate depinde de poziția corectă a selectorului. Un senzor sau un contact uzat poate transmite că mașina nu se află în poziția necesară, chiar dacă schimbătorul pare a fi la locul lui.

Apa poate ajunge la conectori, senzori sau cabluri cu izolația deteriorată. Umezeala poate crea pierderi de curent sau contacte nedorite, făcând ca problema să apară doar în condiții meteo umede.

Și acest simptom poate avea explicații tehnice. O pompă de combustibil uzată se poate comporta diferit în funcție de nivelul carburantului, deoarece combustibilul din rezervor contribuie la răcirea pompei. Astfel, o mașină poate manifesta probleme mai ales atunci când rezervorul este aproape gol.

În spatele acestor simptome aparent absurde se află, de regulă, probleme banale: contacte oxidate, senzori uzați, cabluri deteriorate, relee defecte sau probleme de masă. Tocmai caracterul neobișnuit al simptomelor face însă ca diagnosticarea să fie uneori mai dificilă decât în cazul unei defecțiuni clasice.