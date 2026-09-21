George Simion a reacționat luni, 21 septembrie, după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa, unde procurorii DIICOT fac percheziții într-un dosar de înșelăciune. Liderul AUR a acuzat existența unor „abuzuri” și a susținut, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că România ar fi „o dictatură”.

George Simion a transmis primul său mesaj public după operațiunea desfășurată luni dimineață de procurorii DIICOT, care îl vizează și pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Liderul AUR a asociat acțiunea anchetatorilor cu ceea ce el consideră a fi abuzuri și a susținut că situația s-ar putea repeta și în cazul altor persoane.

George Simion a publicat un mesaj scurt pe rețelele de socializare, la aproximativ două ore după informațiile privind ridicarea lui Călin Georgescu.

„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a transmis liderul AUR pe rețelele de socializare.

Afirmațiile privind presupuse „abuzuri” și caracterizarea României drept „dictatură” îi aparțin lui George Simion și reprezintă poziția exprimată de acesta în urma acțiunii DIICOT.

Reacția liderului AUR vine după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT desfășoară percheziții. Potrivit surselor judiciare citate de AGERPRES și Digi24, fostul candidat la Președinție a fost dus acasă pentru ca percheziția să se desfășoare în prezența sa.

DIICOT a anunțat că procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Cercetările se desfășoară într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, schema ar fi început în septembrie 2021, prin mai multe întâlniri desfășurate în București și în județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie. Persoanei vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unui credit în valoare de 6 milioane de euro de la o instituție bancară din străinătate, însă accesarea finanțării ar fi fost condiționată de constituirea unei garanții bănești.

În urma acestor demersuri, victima ar fi transferat peste un milion de euro. Ulterior, membrii grupului ar fi susținut că valoarea finanțării poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția achitării unei garanții suplimentare. Astfel, persoana vătămată ar mai fi transferat încă 100.000 de euro, prejudiciul total reclamat ajungând la peste 1,1 milioane de euro.