Accident cu mașina de poliția, la Sibiu, cu cinci răniți

Cinci persoane, printre care și un copil în vârstă de șapte ani, au fost rănite în urma unui accident rutier produs duminică seara în municipiul Sibiu, potrivit ISU Sibiu.

În incident a fost implicată și o autospecială aparținând Poliției Sibiu. Mai multe echipaje medicale au intervenit la locul accidentului pentru a acorda primul ajutor victimelor.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, echipajele medicale ajunse la fața locului au evaluat și au acordat asistență mai multor persoane implicate în accident. Cinci dintre acestea au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Printre victime se află doi bărbați care se aflau în autospeciala Poliției Sibiu. Unul dintre aceștia, în vârstă de 40 de ani, a suferit traumatisme la nivelul mâinilor și toracelui. Cel de-al doilea, în vârstă de 45 de ani, a fost diagnosticat cu politraumatisme în urma impactului.

Un alt bărbat, în vârstă de 40 de ani, implicat în accident, a suferit traumatisme la nivelul membrelor și toracelui. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, urmând să fie evaluat în continuare de cadrele medicale.

Accidentul s-a soldat și cu rănirea unui copil de șapte ani. Acesta a suferit un traumatism abdominal și a fost preluat de echipajele medicale, fiind transportat ulterior la CPU Luther pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Un alt pacient a fost preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe de către echipajul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu. Autoritățile nu au precizat, până la acest moment, circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea și nici cine se face vinovat de producerea accidentului.

În urma accidentului, traficul rutier în zona respectivă a fost afectat. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, circulația se desfășoară alternativ, în timp ce polițiștii intervin pentru gestionarea situației și efectuarea verificărilor.

Oamenii legii urmează să stabilească, în urma cercetărilor, împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și cauzele care au dus la coliziune.