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Richard Hammond, mesaj emoționant la 20 de ani de la accidentul care aproape i-a curmat viața

Richard Hammond, mesaj emoționant la 20 de ani de la accidentul care aproape i-a curmat viațaRichard Hammond / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Richard Hammond a transmis un mesaj de mulțumire serviciilor de urgență care i-au salvat viața în urmă cu 20 de ani, la aniversarea accidentului grav suferit în timpul filmărilor pentru Top Gear.

Fostul prezentator al emisiunii BBC a fost grav rănit în septembrie 2006, după ce dragsterul cu reacție Vampire, pe care îl conducea cu aproximativ 515 km/h, a ieșit de pe pistă și s-a răsturnat pe aerodromul Elvington, în apropiere de York.

Richard Hammond: Am fost convins că eram pe cale să mor

Într-o postare publicată pe Instagram, Hammond a rememorat momentul accidentului și le-a mulțumit celor care au intervenit pentru a-l salva și pentru îngrijirile medicale primite ulterior.

„Astăzi, acum douăzeci de ani, am ajuns la o oprire bruscă, cu susul în jos, într-un câmp din Yorkshire, convins că eram pe cale să mor”, a scris Hammond.

Prezentatorul și-a amintit că a tras maneta pentru a elibera parașuta dragsterului, în încercarea de a evita dezastrul. Potrivit relatării sale, însă, nu a mai putut împiedica producerea accidentului.

Hammond a spus că nu a țipat în timpul impactului. În acele momente, a realizat pur și simplu că următorul lucru care i se putea întâmpla era să moară.

Accidentul a fost provocat după ce una dintre anvelopele din față a explodat, iar vehiculul a ieșit de pe pistă.

Două săptămâni în comă după accident

Richard Hammond a suferit răni grave și a petrecut aproximativ două săptămâni în comă. S-a întors ulterior la Top Gear, la începutul anului 2007.

În anii care au urmat, prezentatorul a vorbit în mai multe rânduri despre efectele accidentului. În 2023, Hammond a declarat că este posibil ca memoria sa să fi fost afectată de leziunile suferite.

accident Richard Hammond

accident Richard Hammond / sursa foto: captură video

La două decenii de la accident, el a subliniat însă că nu vrea să marcheze doar momentul în care era aproape de moarte, ci mai ales oamenii care au contribuit la salvarea lui.

„Sunt aici doar astăzi pentru a nota această aniversare și a scrie aceste cuvinte din cauza muncii multor oameni implicați în salvarea mea din mașina spartă, zburându-mă la spital și tratându-mă acolo”, a transmis Hammond.

„Vă mulțumesc tuturor din suflet”

Fostul prezentator Top Gear a menționat membrii Ambulanței Aeriene din Yorkshire și echipele medicale care s-au ocupat de recuperarea sa.

Richard Hammond, Jeremy Clarkson și James May

Richard Hammond, Jeremy Clarkson și James May / sursa foto: captură video

Hammond a spus că le va fi „pentru totdeauna recunoscător” celor care au intervenit în acea zi.

El a adăugat că, fără ajutorul primit după accident, nu ar fi avut parte de numeroasele experiențe profesionale și personale care au urmat.

Prezentatorul a făcut referire inclusiv la aventurile sale din întreaga lume și la cele două fiice ale sale, pe care le-a descris drept „cele mai fericite, amabile, minunat de talentate și iubitoare”.

Richard Hammond a mai fost implicat într-un accident grav

Accidentul din 2006 nu a fost singurul incident major suferit de Richard Hammond. În iunie 2017, în timpul unui antrenament pentru o cursă de mașini electrice în Elveția, automobilul pe care îl conducea a ieșit de pe șosea și s-a prăbușit pe un deal.

Vehiculul a luat foc în apropierea unei case, iar Hammond a reușit să iasă din mașină înainte ca aceasta să fie cuprinsă de flăcări.

Richard Hammond a devenit cunoscut la nivel internațional ca unul dintre prezentatorii emisiunii Top Gear, alături de Jeremy Clarkson și James May. Cei trei au prezentat programul BBC până în 2015.

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