Cum a scăpat Toto Dumitrescu de închisoare. Motivarea instanței

ActorulIlie Badea Dumitrescu, cunoscut drept „Toto”, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, rămâne cu pedeapsa de 2 ani de închisoare cu suspendare și cu permisul de conducere suspendat pentru 3 ani. Curtea de Apel București a menținut, joi, 10 septembrie 2026, hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 din 20 aprilie 2026.

Instanța a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, perioadă în care Toto Dumitrescu trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București și să urmeze un program de reintegrare socială. Actorul va presta și muncă neremunerată în folosul comunității, la Arhiepiscopia Bucureștilor sau la Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare.

Dosarul vizează un accident produs pe 14 septembrie 2025, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, în care au fost implicate trei autoturisme. Toto Dumitrescu conducea un Mercedes care îi aparținea unui prieten, aflat pe scaunul din dreapta.

Potrivit celor reținute de instanță, șoferița unui Audi A6 a fost responsabilă pentru producerea accidentului, după ce ar fi pătruns în intersecție fără să acorde prioritate Mercedesului. În urma impactului, mașina condusă de Toto Dumitrescu a ricoșat într-un Volkswagen.

Deși nu a fost considerat vinovat pentru producerea accidentului, actorul a plecat de la locul acestuia și s-a ascuns împreună cu iubita sa într-un apartament închiriat prin Airbnb.

Iubita lui Toto Dumitrescu a declarat în fața anchetatorilor că acesta era speriat pentru că știa că nu are permis de conducere.

„După ce au ajuns în apartament, nu au mai ieșit deloc, deoarece (Toto Dumitrescu - n.r.) era speriat din cauza situației în care se afla, iar ea a hotărât să rămână cu acesta. În aceste două zile, ea i-a spus de mai multe ori să meargă la poliție, dar el a zis că «o să meargă mâine»”, se arată în actele dosarului.

Martora a mai declarat că Toto Dumitrescu și-a anunțat părinții despre accident, iar aceștia i-ar fi spus să meargă la poliție. Potrivit declarației sale, actorul știa că este căutat de poliție și urmărea știrile despre caz.

Toto Dumitrescu a fost reținut pe 16 septembrie 2025 și arestat preventiv a doua zi. Pe 25 septembrie, Tribunalul București a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu, măsură în care actorul a stat 44 de zile. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar.

Toto Dumitrescu a recunoscut că a părăsit locul accidentului. El a susținut că, după producerea impactului, s-a asigurat că toate persoanele sunt în siguranță și că a intrat în panică deoarece bănuia că iubita sa este însărcinată, iar aceasta era anxioasă și tremura.

„De aceea, au hotărât să plece împreună acasă pentru a se liniști și a nu afla tatăl ei că este însărcinată”, se arată în declarația consemnată în dosar.

Actorul a optat ulterior pentru procedura simplificată, beneficiind de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă. Astfel, limitele de la 2 la 7 ani de închisoare au fost reduse la 1 an și 4 luni, respectiv 4 ani și 8 luni.

Judecătoria Sectorului 1 a reținut că Toto Dumitrescu a recunoscut fapta atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței. În același timp, judecătorii au precizat că actorul „nu este la primul contact cu legea penală”.

În 2021, Toto Dumitrescu primise o pedeapsă de 8 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, instanța dispunând atunci amânarea aplicării pedepsei pentru un termen de supraveghere de 2 ani. Potrivit informațiilor din dosarul actual, în acel caz a fost vorba despre conducerea sub influența cocainei.

La termenul din 15 aprilie 2026, procurorul de ședință a solicitat ca Toto Dumitrescu să execute pedeapsa în regim de detenție. Procurorul a invocat faptul că au fost necesare „demersuri exhaustive timp de două zile” pentru găsirea actorului și că ulterior nu a mai putut fi stabilit dacă acesta consumase sau nu substanțe psihoactive.

Judecătoria Sectorului 1 a respins solicitarea privind executarea pedepsei în detenție și a dispus suspendarea acesteia. Instanța a motivat că supravegherea de către Serviciul de Probațiune și obligația de a urma un program de reintegrare socială sunt suficiente.

„Ținând cont că inculpatul a avut o atitudine procesuală sinceră şi de regret, instanța apreciază că, prin supravegherea Serviciului de Probaţiune, aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni, prin obligarea acestuia să frecventeze un program de reintegrare socială”, se arată în motivarea instanței.

Judecătorii au mai precizat că faptul că actorul a fost localizat după două zile nu este suficient pentru a demonstra că acesta s-ar fi sustras de la ancheta penală.

Curtea de Apel București a menținut soluția Judecătoriei Sectorului 1 pe 10 septembrie 2026.