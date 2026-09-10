Justitie

Sentință definitivă pentru fiul lui Ilie Dumitrescu. Ce obligații are Toto Dumitrescu

Sentință definitivă pentru fiul lui Ilie Dumitrescu. Ce obligații are Toto DumitrescuToto Dumitrescu. Sursa foto Captură video
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Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București (CAB) a pus punct definitiv procesului în care a fost judecat Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Actorul rămâne cu o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare și nu va putea conduce timp de trei ani.

Curtea de Apel București a respins apelul procurorilor

Decizia vine după mai multe luni de anchetă și proces, pornite de la accidentul rutier produs în septembrie 2025.

Parchetul a contestat hotărârea primei instanțe, însă Curtea de Apel București a respins apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București ca nefondat.

Prin urmare, sentința pronunțată inițial rămâne definitivă.

Proces

Proces. Sursa foto: Freepik

Accidentul a avut loc în septembrie 2025

Accidentul s-a produs pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din București.

În urma impactului, o tânără în vârstă de 23 de ani a fost rănită și transportată la spital, iar un alt autoturism a fost avariat.

Potrivit anchetei, Toto Dumitrescu ar fi părăsit ulterior locul accidentului pe jos. Aproximativ 48 de ore mai târziu, polițiștii l-ar fi găsit într-un apartament.

Actorul a ajuns apoi la audieri, iar ulterior a fost trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor producerii acestuia.

Prima condamnare a fost pronunțată în aprilie

Pe 20 aprilie 2026, Judecătoria Sectorului 1 București a pronunțat prima sentință. Toto Dumitrescu, al cărui nume este Dumitrescu Badea-Ilie, a fost condamnat la doi ani de închisoare.

Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere, astfel că actorul nu va executa pedeapsa în penitenciar, dacă respectă obligațiile stabilite de instanță.

Pe durata celor trei ani de supraveghere, acesta trebuie să respecte condițiile impuse și să se prezinte la Serviciul de Probațiune București. Totodată, are obligația de a anunța eventualele schimbări privind domiciliul sau locul de muncă și de a furniza informații despre mijloacele sale de existență.

Toto Dumitrescu nu mai poate conduce trei ani

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța a stabilit și interdicția de a conduce, timp de trei ani, vehicule pentru care este necesar permisul de conducere pe drumurile publice.

De asemenea, Toto Dumitrescu trebuie să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și să participe la un program de reintegrare socială.

Expertiza medico-legală a indicat consum de cocaină

Dosarul a inclus și o expertiză realizată la Institutul Național de Medicină Legală. Potrivit informațiilor din dosar, rezultatul acesteia a indicat consum de cocaină.

Actorul a negat la momentul respectiv că ar fi consumat droguri și a explicat plecarea de la locul accidentului prin faptul că „s-a speriat”.

În stabilirea pedepsei a fost avut în vedere și trecutul judiciar al acestuia.

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