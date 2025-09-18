Monden Special

Cine e tânăra rănită de Toto Dumitrescu. Imagini cu sportiva de succes

Cine e tânăra rănită de Toto Dumitrescu. Imagini cu sportiva de succes
Noi informații au ieșit la iveală în cazul accidentului rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Tânăra rănită în coliziune este sportivă cunoscută în România, aflată în prezent pe locul 384 în clasamentul mondial WTA, potrivit WTA.

Toto Dumitrescu a rănit grav o tânără

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie, în zona Primăverii din Capitală. Potrivit datelor oficiale, o șoferiță nu ar fi acordat prioritate, moment în care autoturismul condus de Toto Dumitrescu a lovit mașina acesteia. În urma impactului, vehiculul sportivului a intrat și într-o a treia mașină, în care se afla o familie cu un copil.

Toto Dumitrescu poliție. Sursa foto Captură video

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că autoturismul tânărului rula cu viteză mare. În urma coliziunii, mai multe persoane au reușit să iasă pe cont propriu din mașini, însă șoferița a rămas prinsă între fiare și a avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.

Cine este șoferița rănită

Victima principală a accidentului este Ilinca Dalina Amariei, o tânără de 23 de ani. Ea practică tenis de performanță încă din copilărie și a reușit să ajungă în circuitul profesionist, fiind prezentă în ierarhia WTA pe poziția 384.

Ilinca Dalina Amariei

Ilinca Dalina Amariei. Sursa foto Facebook

După producerea impactului, Amariei a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca, unde medicii i-au stabilit diagnosticul de contuzii multiple. Sportiva a fost externată, însă, la scurt timp, s-a întors la unitatea medicală acuzând dureri persistente. În prezent, starea ei este stabilă și nu există riscuri majore pentru sănătatea sa.

Comportamentul lui Toto Dumitrescu după accident

Un aspect remarcat de martori a fost reacția lui Toto Dumitrescu imediat după accident. Tânărul actor și-a îndreptat atenția în primul rând către prietena sa, care prezenta o ușoară șchiopătare, însă nu a mers să verifice starea șoferiței blocate în mașină. La scurt timp, el a părăsit locul accidentului.

Poliția l-a căutat două zile, timp în care acesta nu s-a prezentat la audieri. După 48 de ore, Toto Dumitrescu a fost identificat și reținut.

Rezultatele testelor și decizia magistraților

În fața anchetatorilor, tânărul a susținut că a fugit din cauza panicii și că nu consumase substanțe interzise. Totuși, analizele biologice au arătat contrariul: fiul lui Ilie Dumitrescu a fost testat pozitiv la cocaină, aceasta fiind descoperită atât în sânge, cât și în urină.

Pe 17 septembrie 2025, Judecătoria Sectorului 1 a decis plasarea sa în arest preventiv pentru 30 de zile. Ancheta este în plină desfășurare, iar cazul continuă să ridice numeroase semne de întrebare, în special în legătură cu consumul de droguri și modul în care a reacționat după accident.

