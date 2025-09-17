Scandal după scandal, dar succes la femei. Viața dublă a lui Toto Dumitrescu

De ani de zile, numele lui Toto Dumitrescu apare frecvent în atenția publicului, fie pentru problemele legate de lege și consumul de droguri, fie pentru viața sentimentală intensă, potrivit informațiilor și pozelor apărute în meediul online în ultimii ani.

Actorul, fiul fostului mare internațional Ilie Dumitrescu, rămâne însă un personaj carismatic, iar femeile par să nu fie deloc deranjate de imaginea controversată. Dimpotrivă, multe dintre ele se lasă cucerite de șarmul său și apar în mod constant în viața lui.

Printre primele relații cunoscute ale lui Toto se numără cea cu artista Francesca Lucarelli. Potrivit apropiaților, cei doi ar fi fost logodiți înainte ca actorul să împlinească 18 ani. Lucarelli era mai mare cu trei ani, iar legătura lor părea una serioasă, chiar cu planuri de viitor. Totuși, povestea s-a încheiat fără nuntă, iar cei doi au luat-o pe drumuri separate.

Un alt capitol important din viața sentimentală a lui Toto a fost relația cu fotomodelul Alice Peneacă. Diva și-a asumat public legătura cu fiul lui Ilie Dumitrescu înainte să finalizeze divorțul de regizorul Bobby Păunescu, ceea ce a stârnit un val de comentarii în lumea mondenă.

De asemenea, una dintre cele mai lungi relații ale sale a fost cu modelul Alexandra Georgescu, o prezență bine cunoscută în peisajul bucureștean. Cei doi apăreau împreună la evenimente, în vacanțe sau pe rețelele de socializare, afișându-se ca un cuplu solid. Relația nu a fost însă lipsită de tensiuni, cu despărțiri și împăcări repetate, iar în cele din urmă au ales drumuri diferite.

În prezent, Toto pare din nou îndrăgostit. Numele cel mai vehiculat în legătură cu actorul este cel al unui alt model, Predescu Diana. Cei doi s-au afișat pe rețelele sociale, iar Toto nu ezită să publice fotografii și declarații de dragoste pe Instagram, semn că trăiește o nouă etapă romantică.

Atracția lui Toto pentru relațiile cu femei frumoase este adesea pusă pe seama moștenirii din familie. Tatăl său, Ilie Dumitrescu, a povestit despre pasiunea lui pentru reprezentantele sexului frumos.

„Nu am fumat niciodată, nu am băut niciodată tărie, doar vin și șampanie, dar mi-au plăcut foarte mult femeile. Drept urmare și acum sunt singur.”, declara fostul fotbalist într-un interviu la Digi FM.

Și Ilie Dumitrescu a avut relații controversate, majoritatea cu femei mult mai tinere decât el. Fostul internațional a fost văzut de multe ori în oraș cu fete de vârsta fiului său, dar nu a recunoscut public că formează un cuplu cu ele.

O singură tinerică i-a pus capac și l-a convins să nu se mai ascundă. Este vorba de Teodora Vochin, cu 25 de ani mai mică. Deși la început părea o poveste promițătoare, legătura nu a rezistat. Tânăra a mărturisit ulterior că relația i-a afectat chiar și familia.

„A fost o greșeală față de tatăl meu. În rest a fost o experiență plăcută și cam atât. Vreau ca un bărbat să mă respecte, să mă iubească, să mă simt bine în compania lui. Lipsa de loialitate e o jignire profundă pentru mine”, spunea ea.

Cert este că acum Toto este nevoit să stea departe de iubită din cauza problemelor cu legea și că fostul internațional este singur, dar situația s-ar putea rezolva repede. Se zvonește că amândoi sunt extrem de apreciați de femei în restaurantele de lux din Capitală și pe rețelele de socializare.