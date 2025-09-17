Toto Dumitrescu, comportament agresiv după accident. Ce a spus când a fost încătușat

Toto Dumitrescu a avut un comportament ciudat la audieri, imediat după ce a fost prins de polițiști, la 48 de ore de la accidentul rutier în care a fost implicat, potrivit reporterilor. „Să mă ****** în c*r”, a spus actorul.

Încătușat și condus la audieri, fiul lui Ilie Dumitrescu a oferit un răspuns neașteptat atunci când a fost întrebat de ce a fugit de la locul impactului. Tot în fața jurnaliștilor, acesta a făcut comentarii neașteptate despre șoferița rănită, ceea ce a amplificat scandalul.

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie, în cartierul Primăverii din București. Potrivit informațiilor preliminare, mașina în care se afla actorul a fost lovită de un alt autoturism, după ce șoferița nu i-ar fi acordat prioritate.

În urma coliziunii, fiul fostului internațional român a părăsit locul accidentului, fiind căutat de polițiști timp de două zile. În cele din urmă, el a fost găsit în apartamentul unui prieten din zona Pipera.

După ce a fost reținut, oamenii legii l-au testat pe Toto Dumitrescu pentru consum de substanțe interzise. Conform unor surse judiciare, testul rapid ar fi indicat prezența cocainei, motiv pentru care tânărul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, pentru analize suplimentare de sânge.

În momentul în care a fost scos în cătușe, un reporter l-a întrebat pe Toto Dumitrescu de ce a fugit de la accident. Dialogul a fost destul de tensionat:

„Reporter: Care e motivul pentru care ai fugit? Toto: Să mă ****** în c*r. Reporter: Ăsta e răspunsul tău? Toto: E fix răspunsul meu. Te pup. Reporter: Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo? Toto: E vina ei”, a fost schimbul de replici.

Tânăra șoferiță implicată în accident a fost transportată la Spitalul Floreasca, unde medicii au diagnosticat-o cu mai multe contuzii.

Deși testele rapide au arătat prezența cocainei, fiul fostului internațional a negat constant acuzațiile. În fața camerelor, el a susținut că nu a consumat substanțe interzise și că fuga de la locul accidentului s-a produs din cauza panicii.

Reporter: Şi atunci de ce ai fugit? Toto: Pentru că am fost speriat. Reporter: Şi unde te-ai ascuns? De ce nu ai anunţat la Poliţie? Fata avea nevoie de ajutor, de îngrijiri medicale. Toto: A fost greşeala ei!”

Pe 16 septembrie 2025, Toto Dumitrescu a fost din nou dus la IML pentru analize suplimentare. Deși a fost escortat inițial în cătușe, ulterior a fost filmat fără ele, la intrarea în sediul Brigăzii Rutiere, potrivit imaginilor publicate de Gândul.