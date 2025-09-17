Monden

Toto Dumitrescu, comportament agresiv după accident. Ce a spus când a fost încătușat

Toto Dumitrescu, comportament agresiv după accident. Ce a spus când a fost încătușatToto Dumitrescu poliție. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Toto Dumitrescu a avut un comportament ciudat la audieri, imediat după ce a fost prins de polițiști, la 48 de ore de la accidentul rutier în care a fost implicat, potrivit reporterilor. „Să mă ****** în c*r”, a spus actorul.

Încătușat și condus la audieri, fiul lui Ilie Dumitrescu a oferit un răspuns neașteptat atunci când a fost întrebat de ce a fugit de la locul impactului. Tot în fața jurnaliștilor, acesta a făcut comentarii neașteptate despre șoferița rănită, ceea ce a amplificat scandalul.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie, în cartierul Primăverii din București. Potrivit informațiilor preliminare, mașina în care se afla actorul a fost lovită de un alt autoturism, după ce șoferița nu i-ar fi acordat prioritate.

Momentul în care Toto Dumitrescu fuge.v1

Momentul în care Toto Dumitrescu fuge. Sursa foto Captură video

În urma coliziunii, fiul fostului internațional român a părăsit locul accidentului, fiind căutat de polițiști timp de două zile. În cele din urmă, el a fost găsit în apartamentul unui prieten din zona Pipera.

Dolarul atinge minimul ultimilor patru ani. Euro câștigă teren
„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități”. Mesaj clar de la Cotroceni

Toto Dumitrescu ar fi consumat cocaină

După ce a fost reținut, oamenii legii l-au testat pe Toto Dumitrescu pentru consum de substanțe interzise. Conform unor surse judiciare, testul rapid ar fi indicat prezența cocainei, motiv pentru care tânărul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, pentru analize suplimentare de sânge.

Declarații ciudate în fața presei

În momentul în care a fost scos în cătușe, un reporter l-a întrebat pe Toto Dumitrescu de ce a fugit de la accident. Dialogul a fost destul de tensionat:

„Reporter: Care e motivul pentru care ai fugit?

Toto: Să mă ****** în c*r.

Reporter: Ăsta e răspunsul tău?

Toto: E fix răspunsul meu. Te pup.

Reporter: Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?

Toto: E vina ei”, a fost schimbul de replici.

De ce a fugit de la locul accidentului

Tânăra șoferiță implicată în accident a fost transportată la Spitalul Floreasca, unde medicii au diagnosticat-o cu mai multe contuzii.

Deși testele rapide au arătat prezența cocainei, fiul fostului internațional a negat constant acuzațiile. În fața camerelor, el a susținut că nu a consumat substanțe interzise și că fuga de la locul accidentului s-a produs din cauza panicii.

Reporter: Şi atunci de ce ai fugit?

Toto: Pentru că am fost speriat.

Reporter: Şi unde te-ai ascuns? De ce nu ai anunţat la Poliţie? Fata avea nevoie de ajutor, de îngrijiri medicale.

Toto: A fost greşeala ei!”

Pe 16 septembrie 2025, Toto Dumitrescu a fost din nou dus la IML pentru analize suplimentare. Deși a fost escortat inițial în cătușe, ulterior a fost filmat fără ele, la intrarea în sediul Brigăzii Rutiere, potrivit imaginilor publicate de Gândul.

Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
It's the economy, stupid!

