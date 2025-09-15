Au apărut primele imagini cu Toto Dumitrescu de la locul accidentului. Video

Toto Dumitrescu, fiul cunoscutului fost internațional Ilie Dumitrescu, a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un eveniment rutier petrecut pe o stradă din București. Potrivit informațiilor apărute până în prezent, după producerea incidentului, acesta ar fi părăsit locul accidentului, potrivit comunicatului emis de Brigada Rutieră București.

Toto Dumitrescu se afla la volan pe bulevardul Mircea Eliade, în zona de nord a Bucureștiului, când autoturismul său a fost implicat într-un accident rutier. Impactul s-a produs cu un alt vehicul condus de o tânără care circula din direcția bulevardului Primăverii. În coliziune au fost implicate două mașini: un SUV marca Mercedes, cu numere de Argeș, și un Audi A6, înmatriculat în București.

Autoritățile din București desfășoară verificări pentru identificarea și localizarea lui Toto Dumitrescu, care părăsit locul accidentului rutier petrecut în Sectorul 1, înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului.

Potrivit unui comunicat emis de Brigada Rutieră, incidentul a fost semnalat pe 14 septembrie, în jurul orei 13:05, printr-un apel la 112. Evenimentul s-a produs la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii.

Din primele date, o șoferiță de 23 de ani, aflată la volanul unui autoturism care circula pe bulevardul Primăverii, a intrat în coliziune cu un alt vehicul ce venea de pe bulevardul Mircea Eliade. În urma impactului, primul autoturism a lovit și o a treia mașină.

Doi șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat că nu consumaseră alcool. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru identificarea persoanei care ar fi părăsit locul faptei.

În urma coliziunii o femeie de 23 de ani a fost rănită. Victima a ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca, unde a primit îngrijiri medicale. În imaginile de la fața locului se vede cum tânăra stătea pe bordură, Toto Dumitrescu s-a dus la ea, a ajutat-o să se ridice și au stat de vorbă.

În urma impactului, au fost avariate trei autoturisme.

Conform informațiilor transmise de Brigada Rutieră, șoferul Toto Dumitrescu, care venea cu mașina dinspre bd Mircea Eliade, ar fi părăsit locul accidentului. Polițiștii desfășoară în prezent activități pentru identificarea și prinderea acestuia.

„Cercetările sunt derulate de către polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a transmis Brigada Rutieră printr-un comunicat oficial.

Toto Dumitrescu, în vârstă de 27 de ani, este fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu și al fostului model Letiția Badea. Acesta a urmat cursurile unei instituții de învățământ britanice din București și a absolvit în 2019 Universitatea Goldsmiths din Londra, unde s-a specializat în teatru și interpretare.

Recent, fiul lui Ilie Dumitrescu a apărut în producțiile cinematografice „Norocoșii: Scapă cine poate” (2025) și „Retreat Vama Veche” (2024).