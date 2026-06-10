Cupa Mondială pe burta goală

În România e în plină desfășurare o partidă politică bizară și periculoasă: se încearcă instalarea unui guvern tehnocrat pe care nu-l vrea nimeni în afară de Nicușor Dan, dar care s-ar putea să ajungă la Palatul Victoria pentru că, in mod bizar, partidele se tem de intrarea la guvernare. Bani nu mai prea sunt, lumea e din ce in ce mai nervoasă, noroc că începe Cupa Mondială si mai uită lumea de foame.

Cupă Mondială pe burta goală, cum s-ar zice. Se discută pe tema asta de la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA si pe pagina de Facebook evz.ro HAI Live cu Turcescu, Alexa și Mihaiu! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.