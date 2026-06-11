SAMEDAY a lansat #easytohelp, prima funcționalitate de donații în bunuri integrată direct într-o aplicație de curierat din România.

Noua soluție permite utilizatorilor să trimită gratuit donații către organizații neguvernamentale prin intermediul rețelei easybox, direct din aplicația mobilă a companiei.

Anunțul a fost făcut pe 10 iunie, la București, iar inițiativa marchează o extindere a rolului infrastructurii logistice SAMEDAY dincolo de serviciile clasice de curierat.

Platforma conectează persoanele care doresc să ajute cu organizațiile care sprijină comunități vulnerabile și au nevoie constantă de resurse.

Noua funcționalitate este disponibilă în secțiunea „Trimite colet” din aplicația mobilă SAMEDAY. Utilizatorii pot dona haine, rechizite, jucării, alimente, produse de igienă și alte bunuri către ONG-urile partenere.

Donațiile sunt depuse în orice easybox SAMEDAY din țară, iar compania se ocupă de transportul acestora către organizațiile selectate. Pentru primele 10.000 de donații, costurile de livrare sunt acoperite integral de SAMEDAY.

Procesul este simplificat: utilizatorul selectează cauza pe care dorește să o susțină, iar AWB-ul este generat automat. Coletul poate fi depus într-un easybox în termen de cinci zile.

În prezent, rețeaua SAMEDAY include aproximativ 6.400 de easybox-uri amplasate în peste 880 de localități din România.

Potrivit Elenei Stoica, Vicepreședinte Marketing & Growth în cadrul SAMEDAY, proiectul urmărește să transforme gesturile de generozitate într-un proces mai accesibil.

„De 19 ani facem curierat și, în tot acest timp, am învățat că logistica înseamnă mai mult decât expedierea și primirea unui colet. Înseamnă să oferi soluții, să conectezi oameni și nevoi, să aduci lucrurile mai aproape de cei care au nevoie de ele”, a declarat Elena Stoica.

Reprezentanta companiei a subliniat că infrastructura formată din mii de easybox-uri și aplicația utilizată de milioane de români pot contribui la facilitarea actelor de solidaritate.

„Ne dorim să facem gesturile de generozitate mai simple și mai accesibile. Să reducem distanța dintre «vreau să ajut» și «am ajutat». Pentru că fiecare dintre noi are, la doar câteva minute de casă, un easybox și, cu siguranță, obiecte pe care nu le mai folosește, dar care pot însemna mult pentru altcineva”, a adăugat aceasta.

În prima etapă, donațiile pot fi direcționate către asociațiile „O Mână de Ajutor” și „Casa Bună”.

„O Mână de Ajutor” operează primul centru integrat de economie circulară din România și redirecționează anual peste 6.000 de metri cubi de produse către mai mult de 100.000 de beneficiari.

La rândul său, „Casa Bună” oferă sprijin educațional, medical și social copiilor și familiilor vulnerabile din Ferentari, precum și din comunități rurale din județele Argeș și Brașov.

După preluare, donațiile sunt sortate și distribuite direct beneficiarilor. Utilizatorii sunt încurajați să trimită produse noi sau aflate într-o stare foarte bună.

Funcționalitatea #easytohelp a fost creată în cadrul unui hackathon organizat de SAMEDAY împreună cu Zitec, companie românească de tehnologie cu peste două decenii de experiență.

Aproximativ 40 de specialiști din cele două organizații au contribuit voluntar la dezvoltarea proiectului, transformând o nevoie identificată în comunitate într-o soluție digitală funcțională.

„Ideea acestei inițiative a pornit de la o întrebare simplă, dar esențială: cum putem folosi tehnologia ca să facem bine, concret? Ne-am dorit să transformăm generozitatea într-un gest mai simplu, mai rapid și mai firesc”, a declarat Irina Dinu, Lead Digital Products Analyst în cadrul Zitec.

Aceasta a precizat că proiectul a reunit expertiza tehnologică și implicarea echipelor celor două companii pentru a facilita accesul la donații și pentru a conecta mai eficient comunitățile cu organizațiile care oferă sprijin.

Conform datelor interne prezentate de companie, peste 65% dintre utilizatorii SAMEDAY s-au declarat interesați să folosească o funcționalitate de donații integrată în aplicație.

În același timp, 95% dintre respondenți au indicat easybox-ul drept metoda preferată pentru predarea donațiilor, aspect care a stat la baza dezvoltării proiectului.

Prin lansarea #easytohelp, SAMEDAY își extinde ecosistemul digital, care include în prezent peste 20 de funcționalități dedicate experienței utilizatorilor, și își propune să utilizeze infrastructura logistică pentru a răspunde inclusiv unor nevoi sociale.