Sameday vrea să preia lockerele Cargus. Tranzacția a fost pusă în dezbatere publică de Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a pus în dezbatere publică angajamentele înaintate de Delivery Solutions S.A. (Sameday) în contextul achiziției Cargus și a filialei acesteia, EOPS Solutions, demers prin care compania încearcă să răspundă preocupărilor identificate de autoritate în materie de concurență.

Instituția evaluează tranzacția din perspectiva efectelor asupra pieței serviciilor de curierat din România, caracterizată drept una dintre cele mai dinamice și competitive componente ale sectorului logistic, unde activează atât operatori locali, cât și companii internaționale.

Hotărârea finală privind aprobarea preluării va fi luată după analizarea observațiilor formulate în cadrul consultării publice și după evaluarea impactului asupra mediului concurențial.

Conform documentelor făcute publice, Sameday propune păstrarea, până la sfârșitul anului 2026, a condițiilor comerciale stabilite prin contractele încheiate de Cargus cu propriii clienți. Scopul acestei măsuri este de a diminua riscul unor modificări ale termenilor contractuali după finalizarea tranzacției.

Totodată, compania și-a asumat cedarea activităților legate de punctele automate de ridicare a coletelor (lockere) operate de Cargus, pentru a limita eventualele efecte asupra concurenței în zona rețelelor de livrare. În același pachet de angajamente este inclusă și instituirea unei proceduri referitoare la relația cu curierii care livrează comenzile comercianților din eMAG Marketplace, precum și informarea acestora cu privire la tipul de informații înscrise pe documentele de transport ale coletelor.

Angajamentele propuse de Sameday pot fi consultate pe site-ul autorității de concurență, care așteaptă puncte de vedere din partea actorilor din piață înainte de a adopta o decizie. Evaluarea vizează efectele pe care integrarea Cargus le-ar putea avea asupra unei piețe unde concurența este considerată intensă.

Consiliul Concurenței examinează, din iunie 2025, operațiunea prin care Delivery Solutions SA, compania care deține brandul Sameday, urmărește achiziționarea Cargus SRL și a subsidiarei acesteia, EOPS Solutions SRL. Autoritatea verifică modul în care această preluare ar putea influența nivelul concurenței într-un domeniu aflat într-o dezvoltare accelerată, susținută de expansiunea comerțului online.

Sameday activează pe piața locală de peste 17 ani și dispune de o echipă de aproximativ 5.000 de angajați și colaboratori. Compania este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria, furnizând servicii de livrare la domiciliu, dar și soluții prin intermediul unei rețele extinse de peste 7.000 de lockere easybox, rețea considerată cea mai amplă din regiune.

Cargus, pe de altă parte, este cea mai veche firmă de curierat din România, cu o activitate de peste trei decenii. În prezent, compania are peste 2.600 de angajați și parteneri și oferă atât servicii de livrare door-to-door, cât și opțiuni out-of-home prin rețeaua SHIP & GO, care cuprinde peste 2.000 de locații la nivel național. Din punct de vedere logistic, Cargus operează cinci centre naționale de sortare, două depozite de tip gateway și 36 de depozite în întreaga țară, la care se adaugă un hub transfrontalier în Polonia destinat serviciilor internaționale.

În 2021, compania a preluat QeOPS, furnizor specializat în e-fulfillment și soluții logistice adaptate, iar din 2019 face parte din portofoliul Mid Europa Partners Investment Fund, unul dintre investitorii importanți activi pe piața din România.