Consiliul Concurenței anunță că monitorizează felul în care firmele stabilesc prețurile

Consiliul Concurenței a transmis un avertisment companiilor cu privire la modul în care își stabilesc politicile comerciale, pe fondul economic internațional dificil. Autoritatea a anunțat că fiecare firmă trebuie să își definească în mod independent prețurile și strategiile comerciale, fără coordonare cu alți actori din piață.

Consiliul Concurenței impune companiilor să-și stabilească independent prețurile

Autoritatea a anunțat că majorările de preț nejustificate sau stabilirea anticipată a unor niveluri de preț pot intra sub incidența legislației privind concurența.

Astfel de practice, potrivit Consiliului Concurenței, pot fi considerate încălcări ale regulilor naționale și europene.

Consiliul Concureneției,

Consiliul Concurenței. Sursa foto: Arhiva EvZ

Creșterile artificiale de preț și coordonarea între companii pot fi sancționate, anunță Consiliul Concurenței

Potrivit autorității, situațiile în care companiile ajung să își alinieze comportamentul comercial sau să își influențeze reciproc deciziile de preț pot afecta concurența. Astfel, inclusiv declarațiile publice ale reprezentanților unor firme privind intențiile de majorare a prețurilor pot contribui la coordonarea indirectă a pieței.

Monitorizăm cu atenţie piaţa pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internaţional dificil şi să majoreze preţurile artificial. Declaraţiile, prin care reprezentanţii unor companii îşi anunţă intenţiile de a creşte preţurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenţilor şi la o creşere artificială a preţurilor pe piaţă. Aceste tipuri de acţiuni sunt sancţionate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale şi europene, deoarece denaturează concurenţa şi prejudiciază consumatorii”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Asociațiile profesionale pot răspunde pentru influențarea comportamentului firmelor

Consiliul Concurenței a mai anunțat că nu doar companiile individuale pot intra sub incidența legii, ci și asociațiile de profil. Acestea pot fi considerate responsabile atunci când prin decizii, recomandări sau alte acțiuni influențează comportamentul firmelor și afectează concurența dintre ele.

Autoritatea a recomandat mediului de afaceri să evite orice practici care ar putea încălca regulile concurenței și să solicite puncte de vedere oficiale în cazul unor inițiative care ar putea ridica probleme din perspectiva legislației în domeniu.

Monitorizarea pieței continuă și le recomandă consumatorilor aplicația Monitorul Prețurilor

Consiliul Concurenței a anunțat, totodată, că urmărește evoluțiile din piață pentru a preveni eventuale creșteri nejustificate ale prețurilor, în special în perioade de presiune economică.

În același timp, consumatorii au la dispoziție instrumente prin care pot verifica prețurile practicate de marile lanțuri comerciale. Este vorba despre aplicația Monitorul Prețurilor, disponibilă atât în variantă web, cât și pe dispozitive mobile cu sisteme de operare iOS și Android, descărcabilă din App Store și Google Play.

Aplicația permite compararea prețurilor la alimente din marile rețele comerciale și oferă funcții de căutare, sortare și filtrare a datelor.

