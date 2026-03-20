Mediul de afaceri din România, pregătit de concedieri și majorarea prețurilor cu 25%, după explozia prețurilor la carburanți și gaze

Creșterea rapidă a prețurilor la carburanți și gaze naturale determină reacții ferme din partea mediului de afaceri din România. Confederaţia Antreprenorilor şi Investitorilor din România (CAIR) solicită autorităților adoptarea unor măsuri urgente și deschiderea unui dialog cu partenerii sociali, în contextul presiunii tot mai mari asupra companiilor.

Reprezentanții organizației atrag atenția că evoluțiile recente de pe piețele energetice sunt legate de conflictul din Iran și afectează direct costurile de operare ale firmelor.

Potrivit organizației, efectele acestor creșteri s-ar putea reflecta în economie prin majorări semnificative de prețuri și eventuale disponibilizări de personal. Unele companii iau în calcul ajustări de prețuri cuprinse între 15% și 25%, în funcție de domeniul de activitate.

“În condiţiile în care cotaţiile petrolului au depăşit cu 40% cotaţiile anterioare izbucnirii războiului, iar previziunile de depăşire a pragului de 10 lei/litru la pompă au devenit certitudini, mediul de afaceri solicită intervenţia Guvernului pentru protejarea activităţilor economice şi a angajaţilor. Dacă ţări ca Ungaria sau Croaţia au reacţionat rapid, plafonând preţul maxim la carburant, dacă Austria a anunţat oficial reducerea temporară a taxelor la benzină şi motorină, cu limitarea marjelor comercianţilor, pentru a stabiliza preţurile, România nu poate să rămână indiferentă la nivelul înalt al preţurilor ce afectează mai multe sectoare sensibile la variaţiile de preţ ale carburanţilor”, se menţionează în comunicat.

Pe lângă carburanți, companiile se confruntă și cu majorări semnificative ale prețului gazelor naturale. Reprezentanții organizației subliniază că nivelul actual al prețurilor depășește semnificativ valorile anterioare declanșării conflictului.

“În acest moment, preţul de referinţă a trecut de 67 de euro/MWh, mai mult de dublul preţului de la momentul anterior declanşării războiului. Această creştere agresivă a costurilor combustibililor nu poate fi preluată de mediul privat, în funcţie de activitate şi categoria de produse estimându-se creşteri de preţuri de 15-25%, conform mai multor reprezentanţi ai firmelor membre în structurile CAIR. În condiţiile în care statele europene iau măsuri rapide pentru compensarea acestor creşteri, pentru a rămâne competitive unele firme româneşti vor fi nevoite să recurgă la disponibilizări, care vor duce implicit la o creştere a poverii pe Bugetul ţării, dar şi la imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale”, se mai arată în document.

Astfel, președintele CAIR, Cristian Erbașu, cere autorităților să trateze situația cu prioritate și să inițieze consultări cu reprezentanții mediului de afaceri. Acesta consideră că soluțiile trebuie adaptate fiecărui sector economic, în funcție de specificul și vulnerabilitățile acestuia.

Organizația insistă asupra necesității unor măsuri rapide, în condițiile în care alte state europene au intervenit deja pentru a limita impactul creșterii prețurilor la energie asupra economiei.