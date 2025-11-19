Un nou lanț de magazine în România. Au început negocierile

Biedronka, cel mai puternic lanț de retail alimentar din Polonia, analizează posibilitatea unei extinderi masive în regiune, iar România se află printre piețele vizate. Grupul portughez Jeronimo Martins, proprietarul rețelei, a început deja primele teste de expansiune în Slovacia.

Discuțiile despre o intrare pe piața românească revin în actualitate într-un moment în care se vorbește intens despre o eventuală retragere a Carrefour.

Cu aproape 3.800 de magazine de tip discount și venituri anuale de peste 23 de miliarde de euro, Biedronka domină retailul modern din Polonia. Modelul său bazat pe prețuri reduse, sortiment accesibil și expansiune agresivă i-a asigurat poziția de lider într-o piață considerată a fi una dintre cele mai concurențiale din Europa.

„Conceptul nostru, construit în trei decenii, poate funcționa și în alte țări din Europa Centrală și de Est”, a declarat Luis Araujo, CEO-ul Biedronka, cu ocazia aniversării a 30 de ani ai companiei. Acesta a subliniat că retailerul a devenit un simbol al economiei poloneze, atât prin notorietatea brandului, cât și prin cei peste 85.000 de angajați.

Pe lângă Polonia, grupul operează în Portugalia și Columbia prin formate adaptate fiecărei piețe, iar recent a deschis primele magazine Biedronka în Slovacia. De asemenea, brandul de cosmetice Hebe, tot din portofoliul Jeronimo Martins, funcționează deja în Polonia, Cehia și Slovacia.

Intrarea în România ar urma modelul deja testat peste graniță: unități de 700–1.000 mp, cu un concept axat pe discount, poziționate în orașe medii și mari. Surse din industrie afirmă că retailerul nu s-a limitat doar la analize de piață, ci a discutat în ultimii ani cu investitori locali pentru a găsi cea mai rapidă modalitate de intrare.

Pe piața românească se discută intens despre o eventuală plecare a Carrefour, lucru care ar crea o fereastră strategică pentru un jucător de talia Biedronka. Lanțul francez operează aici toate formatele — hipermarket, supermarket, proximitate și discount — ceea ce ar permite unei companii interesate să intre direct cu o infrastructură completă.

Totuși, Biedronka ar putea opta și pentru achiziția unor rețele locale consolidate. Printre variantele vehiculate se numără Annabella sau Unicarm, lanțuri cu magazine mari, deja ancorate în comunități. Annabella, de exemplu, numără aproape 200 de unități și a absorbit recent 87 de magazine Profi și Mega Image.

Piața locală de retail alimentar numără în prezent aproximativ 4.800 de magazine moderne – de la hipermarketuri la cash & carry –, însă potențialul de dezvoltare este considerabil. România este una dintre puținele țări europene unde aproape jumătate dintre locuitori trăiesc în mediul rural, acolo unde comerțul tradițional încă domină.

Succesul polonezilor de la Jabka (Froo), care au intrat în 2023 prin achiziția distribuitorului DRIM și au ajuns la 100 de magazine în primul an, arată că formula „preluare + extindere rapidă” funcționează pe piața locală.

Pentru Biedronka, România oferă exact ce lipsește în Polonia: spațiu de creștere, competiție mai puțin dură și o populație familiarizată tot mai mult cu formatul discount.