De ce se retrage Carrefour din România. Analiza motivelor reale

Carrefour pregătește retragerea din România, Polonia, Argentina și s-a retras din mai multe țări arabe. Strategia globală a gigantului comercial se accelerează pe fondul presiunilor comerciale și reputaționale.

Evenimentul Zilei vă prezintă o analiză completă a gestului. Mai ales că au apărut comentarii care tratează această mișcare ca un semn al unei crize economice. Adevărul este cu totul altul, nefiind un secret. Este vorba de o reconfigurare a strategie globale a Carrefour. Managementul a decis să se concentreze pe piețiele din Brazilia, Franța și Spania și să optimizeze costurile.

Grupul francez Carrefour a demarat procedurile pentru ieșirea de pe piața din România, după 24 de ani de prezență. Compania a mandatat o bancă de investiții să sondeze interesul potențialilor cumpărători, mișcare aliniată unei strategii mai ample de simplificare a portofoliului internațional, relatează Digi24, citând publicația franceză L’Informé.

Potrivit datelor publice prezentate, Carrefour opera la final de septembrie 458 de magazine în România: 55 hipermarketuri, 188 supermarketuri, 187 magazine de proximitate, 28 soft-discount, iar vânzările la nouă luni din 2025 s-au apropiat de 2,3 miliarde euro (+1,9% an/an). Totuși, în trimestrul trei, ritmul s-a temperat pe fondul măsurilor de austeritate și al scăderii încrederii consumatorilor, notează aceeași sursă. Orice tranzacție ar trebui să parcurgă filtrul Consiliului Concurenței, având în vedere cota de piață și o posibilă concentrare în retailul alimentar.

În Orientul Mijlociu, retragerea brandului Carrefour din Iordania, Oman, Kuweit și Bahrain a fost prezentată în presa de business ca efect al boicotului pro-palestinian și al tensiunilor reputaționale din regiune. Partenerul regional Majid Al Futtaim a început să înlocuiască brandul cu HyperMax, într-o repoziționare considerată de analiști drept răspuns la sensibilitățile consumatorilor din Golf. Conducerea Carrefour a respins acuzațiile activiștilor BDS și a subliniat „neutralitatea strictă”, însă presiunea publică a rămas ridicată.

Din iulie, Carrefour a anunțat vânzarea operațiunilor din Italia ( peste 1.188 magazine) către NewPrinces Group și evaluează opțiuni pentru Polonia și Argentina – piețe cu profitabilitate volatilă sau risc macro înalt.

Ieșirea posibilă din România și retragerea din mai multe țări arabe indică accelerarea strategiei de raționalizare a portofoliului, cu focalizare pe piețele „puternice” și pe eficiență operațională.

Ar fi una dintre cele mai mari tranzacții din retailul local, cu impact direct asupra competiției pe segmentele hipermarket, supermarket și proximitate.

Va ridica probleme de distribuție, logistică și prețuri pe termen scurt, în funcție de structura eventualului cumpărător (lanț internațional/regional sau fond de investiții) și de remediile structurale pe care le poate impune autoritatea de concurență.