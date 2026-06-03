Decizie luată de Ucraina în privința dronelor. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă comune la Kiev alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, o decizie importantă pentru securitatea regională, conform EFE.

Ucraina va trimite grupuri de experţi în apărare aeriană antidrone în România şi în statele baltice, cu scopul de a sprijini aceste țări în protejarea teritoriului național în faţa incursiunilor cu aparate de zbor fără echipaj, utilizate în contextul războiului ruso-ucrainean.

Liderul de la Kiev a subliniat că specialiștii ucraineni au deja un calendar stabilit pentru deplasarea în statele aliate de la granița estică a NATO. Aceștia vor pune la dispoziție tacticile de interceptare și combatere a dronelor, dezvoltate pe parcursul conflictului declanșat de Rusia.

„Se pregătesc şi au fost stabilite date pentru ca experţii noştri să meargă acolo şi să îşi împărtăşească experienţa, cum am făcut deja în Orientul Mijlociu”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a făcut astfel trimitere directă la misiunile anterioare, în care militari ucraineni au fost detașați în Arabia Saudită şi în alte ţări din regiunea Golfului pentru a oferi asistență tehnică și tactică în neutralizarea dronelor de producție iraniană.

Măsura vine pe fondul unor incidente repetate în care spațiul aerian al statelor vecine a fost încălcat. Recent, o dronă rusească de tipul Geran-2, care evoluase inițial în spaţiul aerian ucrainean, s-a prăbuşit pe data de 29 mai pe un bloc de locuințe din Galaţi.

În paralel, în ultimele săptămâni, o serie de drone lansate de forțele ucrainene împotriva unor obiective din nordul Rusiei s-au prăbuşit pe teritoriul Finlandei şi al statelor baltice.

Guvernul de la Kiev a oferit clarificări cu privire la aceste evenimente, susţinând că armata rusă ar fi redirecţionat intenţionat o parte dintre aceste dispozitive ucrainene către teritoriile statelor membre NATO, prin utilizarea sistemelor avansate de război electronic.