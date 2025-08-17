Calendar Ortodox, 17 august. Ziua Sfântului Mucenic Miron, care s-a sacrificat pentru credință

Calendar Ortodox. Sfântul Mucenic Miron este pomenit, în fiecare an, la data de 17 august. A fost un martir care nu a renunțat niciodată la credința sa, chiar dacă a fost nevoit să îndure chinuri de neînchipuit.

Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Deciu (în perioada 249-251) și ale lui Antipatru domnul Ahaiei. El era cu vrednicia preot bisericii, cu bună întelegere, bogat și de neam cinstit, iubit fiind și de Dumnezeu, dar și de oameni. În ziua Nașterii lui Hristos intrând Antipatru în biserica, să prindă pe creștini că să-i chinuiască, Sfântul Miron umplându-se de râvna dumnezeiască, l-a înfruntat. Drept pentru care a fost mult chinuit și silit că să aducă jertfă la idoli.

Dar, el a refuzat să sse conformeze; atunci i-au scos fâsii de piele de la umeri până la picioare, dintre care el luând una, a azvârlit-o în obrazul lui Antipatru. După acest episod, a fost supus sfântul la felurite chinuri și schingiuiri. Iar apoi a fost dus de acolo la Cizic, și acolo, cu sabia, i s-a tăiat capul, și așa și-a primit cununa muceniciei.

Viață sfântului mucenic Miron, după Sinaxarul părintelui Macarie de la Mănăstirea Simonos-Petraș (Muntele Athos).

Acești sfinți mucenici aflându-se în Nicomidia, într-adins se duceau la priveliște, de învătau poporul ce se strângea acolo și-i scoteau din închinarea la idoli, și-i aduceau la credință lui Hristos.

Odată, atunci când a văzut domnitorul priveliștea fără de oameni, și aflând că sfinții mucenici învățau poporul să părăsească viață de veselie și că trăiesc altă viață nouă, calcând obiceiurile lor cele părintești, a poruncit de au adus pe sfinți înaintea lui cu grabă. Aceștia stând de față și mărturisind că ei țîn credință în Hristos, și că nu vor înceta a învăta pe alții, au fost aduși la priveliște și dați la fiare sălbatice.

Și fiind păziți nevătămați de ele au fost chinuiți fără milă, mult timp. În cele din urmă băgându-i în foc, au luptat lupta cea bună pentru Hristos, și biruind au luat cununa.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Tirs, Levchie, Coronat și cu soțiile lor.

De asemenea, la data de 17 august, pomenirea Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria în Armatia.

sursa: calendar-ortodox.ro