Euro 2024. Meciul Kosovo-România, 0-0: Dumnezeu a fost român. Este un rezultat important

Selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 45 de ani chiar în ziua meciului Kosovo-România.

„Nu am simţit că a fost ziua mea, era cel mai puţin important lucru. Este un punct muncit, obţinut cu mult angajament. Este un rezultat important, îmi felicit băieţii. Am gândit jocul pentru 3 puncte, ştiam că va fi dificil, am avut şi plasa de siguranţă de a lua doar un singur punct.

Am vrut să fim mai proactivi, dar a trebuit să ne repoziţionăm. am schimbat vreo trei jucători ca să ne adaptăm la condiţiile de joc. Echipa a răspuns bine. Sigur, Dumnezeu stabileşte vremea, dar gazdele nu au făcut eforturi pentru tetern. Echipa a arătat că are caracter, că ştie să sufere şi încet-încet formăm un grup bun.. Provocarea va fi urmîtoarea deplasare şi recuperarea pentru meciul cu Elveţia. Am avut ceva emoţii să-l expun pe Ianis Hagi pe terenul ăsta. M-am bucurat că a intrat bine”, a spus Iordănescu.

Horaţiu Moldovan, portarul echipei naţionale de fotbal, s-a declarat mulţumit de rezultatul de egalitate obţinut vineri seara, la Pristina, cu echipa naţională din Kosovo, scor 0-0. Moldovan doreşte ca naţionala tricoloră să scoată puncte din meciul cu Elveţia.

„Mă bucur că am reuşit să-mi ajut echipa şi să plecăm neînvinşi. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători care nu mai au nevoie de nici o prezentare, pe un teren foarte prost, impracticabil. Am aflatcă voi fi titular astăzi după masa de prânz.

Pe teren s-a văzut că ne-am dori să învingem, dar atât s-a putut, urmează meciul cu Elveţia şi sperăm să scoatem un punct, sau poate chiar trei. Mai sunt multe puncte în joc, ne uităm cu încredere la ce urmează. Noi ne doream victoria, am venit cu gândul la victorie, probabil dacă învingeam aici, calificarea era deja jucată.

Dumnezeu a fost român în această seară! Atunci când am văzut că arbitrul se uită mai mult timp la ce spun cei din camera VAR am înţeles că au fost probleme la gol”, a declarat Horaţiu Moldovan după meciul de la Pristina, Kosovo – România 0-0.

Echipa naţională a României a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 0-0, cu selecţionata din Kosovo, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Meciul s-a disputat chiar în ziua în care selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 45 de ani.