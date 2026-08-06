Kievul intensifică măsurile de combatere a capacităților militare ale Moscovei. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat desfăşurarea unor operaţiuni speciale care vor vizat direct industria de apărare a Federaţiei Ruse. Decizia a fost comunicată oficial în urma unei ședințe de lucru cu liderii politici și comandantul armatei, conform dpa.

În cadrul reuniunii la înalt nivel, liderul de la Kiev a precizat că acțiunile militare clandestine și atacurile planificate se vor concentra pe unități de producție strategice.

„Operaţiunile au obiectivul de a ţinti companii precise pe care le-am identificat deja”, a scris Zelenski pe Facebook, după o reuniune cu membri ai conducerii politice şi militare a Ucrainei.

Șeful statului ucrainean a subliniat că responsabilii din sectorul de securitate au primit mandate clare pentru punerea în aplicare a noii strategii. „Tuturor celor prezenţi la întâlnire le-au fost trasate sarcini clare şi mă aştept ca acestea să fie executate întocmai”, a indicat el.

Planul Ucrainei urmărește diminuarea capacității de producție a fabricilor rusești care alimentează frontul. În același timp, Zelenski a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că Rusia reușește în continuare să eludeze sancțiunile internaționale și să importe piese esențiale pentru echipamentele sale militare.

Industria militară a Rusiei trebuie „redusă semnificativ”, a continuat Zelenski, care a deplâns în acelaşi timp că Rusia continuă să obţină din străinătate sprijin şi componente cheie pentru armele sale. „Putem vedea că fiecare rachetă rusească, fiecare dronă şi alte arme conţin componente esenţiale din alte ţări, în lipsa cărora astfel de arme pur şi simplu nu ar putea exista”, a susţinut preşedintele ucrainean.

Noile măsuri vin în completarea campaniei aeriene de lungă durată desfășurate de forțele ucrainene. Anterior, liderul de la Kiev menționase intensificarea atacurilor cu drone kamikaze asupra infrastructurii critice din spatele liniei frontului, strategie inițiată la sfârșitul lunii iunie.

În ultimele 40 de zile, armata ucraineană a vizat în mod sistematic depozite de aprovizionare, rafinării și nave folosite pentru transportul de mărfuri și resurse energetice. Printre obiectivele lovite se numără aproximativ 20 de depozite ale gigantului de comerţ electronic Wildberries, peste 25 de rafinării şi infrastructuri energetice, precum şi aproape 200 de petroliere şi nave comerciale din Marea Neagră şi Marea Azov.

Ca reacție la pagubele provocate infrastructurii sale economice și energetice, Moscova a intensificat bombardamentele asupra teritoriului ucrainean. În cursul lunii iulie au fost înregistrate niveluri record de atacuri cu rachete de la declanșarea invaziei din februarie 2022, fiind lansate 381 de rachete.

Atacurile rusești s-au concentrat cu precădere asupra infrastructurii portuare ale Ucrainei. Scopul acestor bombardamente este blocarea rutelor maritime folosite pentru exportul de cereale ucrainene, ca răspuns la Perturbarea exporturilor rusești provocată de dronele Kievului în Marea Neagră.