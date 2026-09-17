Politica

Nicușor Dan a mers la Mănăstirea Dragomirna, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premie

Nicușor Dan a mers la Mănăstirea Dragomirna, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premieSursa: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a ajuns joi seară la Suceava, înaintea deplasării în Ucraina, unde va participa vineri, 18 septembrie, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat în regiunea Ivano-Frankivsk.

Șeful statului a aterizat pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, după un zbor de la București cu un avion militar Spartan, potrivit presei locale.

Nicușor Dan a mers apoi la Mănăstirea Dragomirna, unde s-a întâlnit cu ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

„După cum știți, sunt în drum către Ucraina. Am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și, fiind aici, fac o vizită Înaltpreasfinției Sale”, a declarat președintele.

Nicușor Dan, întâlnire cu președintele CJ Suceava

Președintele a anunțat că, în timpul deplasării la Suceava, urma să se întâlnească și cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan.

„De asemenea, o să mă văd la Suceava cu președintele Consiliului Județean. Vreau să înțeleg mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă deplasarea are legătură cu incidentele recente cu drone din zona Moldovei, șeful statului a spus că vizita în Ucraina are un alt scop.

„Nu, este o nouă inițiativă internațională, vizând țările din regiunea carpatică. Este o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important, pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România, e important să participăm în formatul acesta”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan merge vineri la Summitul pentru Integrare Carpatică

Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică va avea loc vineri, 18 septembrie, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.

Inițiativa reunește reprezentanți ai statelor de-a lungul cărora se desfășoară Munții Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina.

În marja summitului sunt programate Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităților locale și întâlniri dedicate cooperării culturale și conservării naturii. Reuniunea la nivel înalt vizează cooperarea regională, dezvoltarea economică și protejarea patrimoniului cultural și natural din regiunea carpatică.

Deplasarea la Suceava a avut loc la doar câteva ore după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni.

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