Sorin Grindeanu: „Pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs”

Sorin Grindeanu a lansat joi seară noi critici la adresa lui Siegfried Mureșan, după ce acesta a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Liderul PSD a ironizat faptul că europarlamentarul a cerut inițial timp de gândire înainte să accepte propunerea și a pus sub semnul întrebării reacțiile venite din partidele care l-au susținut pentru conducerea Guvernului.

Președintele PSD a afirmat că reacțiile apărute după anunțul de la Palatul Cotroceni, inclusiv cele pe care le atribuie unor reprezentanți ai PNL și USR, îi lasă impresia că premierul desemnat nu beneficiază de o susținere fără rezerve nici măcar din partea celor care l-au propus.

Liderul PSD a spus că își menține reacția exprimată imediat după desemnarea făcută de Nicușor Dan, când s-a declarat „surprins și dezamăgit”. Sorin Grindeanu s-a referit apoi la reacțiile apărute în spațiul public din partea formațiunilor care au mers la consultările de la Cotroceni cu numele lui Siegfried Mureșan.

„M-ați întrebat și despre reacțiile celor din PNL și USR. Pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a invocat și informațiile apărute în presă potrivit cărora unii liberali ar fi fost surprinși de decizia președintelui și ar fi interpretat desemnarea drept un gest ostil.

„Cum adică au fost surprinși și consideră că este un gest ostil? Am citit mai devreme, pe un site bine-cunoscut de dreapta, că liberalii sunt surprinși și consideră nominalizarea președintelui ca fiind un gest ostil”, a continuat acesta.

Una dintre principalele critici formulate de Sorin Grindeanu a vizat răgazul cerut de Siegfried Mureșan înainte de a confirma că acceptă propunerea pentru funcția de prim-ministru. Liderul PSD a arătat că numele europarlamentarului fusese vehiculat de mai mult timp drept varianta PNL, USR și UDMR, iar cele trei formațiuni l-au susținut și la consultările de joi.

„Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie. Nu s-a mai auzit ca, atunci când cineva îți propune să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern, iar tu ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu numele tău la consultări, să mai ceri timp de gândire”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a sugerat apoi, fără să prezinte dovezi, că Mureșan ar fi avut nevoie de o aprobare din afara României înainte de a accepta.

„Până la urmă, era propunerea dreptei sau trebuie să ceară voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Siegfried Mureșan trebuie să ceară voie, și nu din România”, a afirmat președintele PSD.

Nicușor Dan anunțase inițial că Siegfried Mureșan i-a cerut timp de gândire înainte de publicarea decretului. La scurt timp după declarațiile președintelui, europarlamentarul a anunțat că acceptă desemnarea.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”.

Sorin Grindeanu a continuat atacul făcând referire la activitatea publică a lui Siegfried Mureșan din perioada în care numele acestuia a fost vehiculat ca posibil candidat pentru conducerea Guvernului.

„Se antrenează acest domn Siegfried Mureșan de vreo trei luni sau de două luni și ceva, de când l-au propus PNL și USR ca prim-ministru. Se antrenează pe Facebook de vreo trei luni. Ne-a inundat cu postări și deja pare că gâfâie, că nu este pregătit”, a declarat liderul PSD.

Președintele social-democraților și-a extins apoi criticile la adresa actualilor lideri politici.

„Ăștia sunt oameni serioși? Scuzați-mă, dar nu pot să-i cataloghez acum decât ca fiind lași. Este tragic că acești oameni se află astăzi la conducerea României”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a revenit și asupra unei acuzații formulate anterior la adresa lui Siegfried Mureșan, susținând că acesta ar fi cerut suspendarea fondurilor europene destinate României.

„Sunt – și nu mă feresc să o spun – niște trădători care au cerut suspendarea fondurilor pentru România”, a declarat Sorin Grindeanu.

Afirmația reprezintă poziția politică a liderului PSD. Riscul suspendării unor fonduri europene pentru România a fost legat de procedurile europene privind deficitul și de neîndeplinirea unor reforme și jaloane, însă acest lucru nu este echivalent cu o cerere personală a lui Siegfried Mureșan ca banii României să fie retrași. Documentele Parlamentului European descriu mecanismele prin care plățile pot fi suspendate în asemenea situații.

Grindeanu a făcut apoi referire și la afirmația lui Nicușor Dan potrivit căreia un lider politic i-ar fi spus în privat: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”.

„Apropo, cine este liderul care i-a spus președintelui că pune partidul mai presus de România? Pare că este tot un «hashtagist» din acesta care are telecomanda în altă parte”, a spus liderul PSD.

Înaintea intervenției televizate, Sorin Grindeanu publicase deja un mesaj prin care critica alegerea făcută de președintele Nicușor Dan.

Liderul PSD l-a acuzat atunci pe Mureșan că ar fi făcut „campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări”.

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan”, a transmis Grindeanu.

Președintele PSD a anunțat că a convocat pentru luni, 21 septembrie, o ședință a Biroului Permanent Național al partidului, în care urmează să fie discutată nominalizarea lui Siegfried Mureșan.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării. Ale țării noastre, Siegfried!”, a încheiat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a legat criticile politice de situația economică și bugetară și a susținut că din buget ar lipsi peste 30 de miliarde de lei, sumă pe care a echivalat-o cu aproximativ 1,5% din PIB.

„După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic”, afirmase liderul PSD în mesajul publicat după desemnare.

În intervenția televizată, Grindeanu a continuat să vorbească despre problemele economice și sociale.

„situația este foarte gravă din punct de vedere economic și social”.

Nicușor Dan a anunțat joi că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan deoarece acesta a fost candidatul care a avut cele mai multe opțiuni exprimate de partide la consultările de la Palatul Cotroceni. Mureșan a fost susținut de PNL, USR și UDMR, însă formațiunile respective nu dispun singure de cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Premierul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a pregăti programul de guvernare și lista viitorului Cabinet și pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. În momentul în care Nicușor Dan a făcut anunțul, Siegfried Mureșan se afla la Strasbourg, unde participa la sesiunea plenară a Parlamentului European.

Mureșan este al treilea candidat desemnat de Nicușor Dan în actuala criză politică. Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte să ajungă la vot, iar Cabinetul propus de Adrian Veștea nu a obținut susținerea necesară în Parlament.