Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe europarlamentarul

pentru funcția de prim-ministru, că este „surprins” și „dezamăgit” de alegerea făcută de șeful statului.

Grindeanu a susținut că este dificil de înțeles alegerea lui Siegfried Mureșan și l-a acuzat pe europarlamentar că ar fi făcut, cu câteva zile înainte, demersuri la Bruxelles împotriva intereselor României.

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României”, a transmis liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut că România traversează o perioadă dificilă și a criticat, în același timp, modul în care premierul interimar Ilie Bolojan gestionează situația politică.

„România se află, însă, într-o situație extrem de dificilă. Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești”, a declarat liderul PSD.

El a invocat și situația bugetară, afirmând că „sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget”, echivalentul a aproximativ 1,5% din PIB.

„După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic”, a transmis Grindeanu.

Liderul PSD a anunțat că a convocat pentru luni, 21 septembrie, o ședință a Biroului Permanent Național al partidului, în cadrul căreia va fi analizată nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, a afirmat Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările cu partidele parlamentare. Mureșan a cerut un timp de gândire înainte de a accepta oficial propunerea.